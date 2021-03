LIVE MN - Verso Milan-Napoli: punti Champions in palio a San Siro

Milan, la probabile formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao

14.10 - I DIFFIDATI FRA I ROSSONERI - Il Milan nel match di questa sera ha 2 calciatori diffidati, che al prossimo cartellino giallo, saranno squalificati. I giocatori in questione sono Rebic e Castillejo.

13.59 - GLI ASSENTI NEL MILAN - Sono 6 gli assenti del Milan in vista del match di questa sera: Ibrahimovic, Bennacer, Maldini, Mandzukic, Calabria e Romagnoli. Recuperati invece Theo Hernandez, Rebic e Calhanoglu.

13.30 - I CONVOCATI DEL MILAN - Dopo la grande gara con il Manchester United all'Old Trafford, il Milan si riavvicina al campionato per la gara con il Napoli dell'ex rossonero Gattuso. Questi, in particolare, gli uomini scelti da Pioli per la sfida con i partenopei valevole per la 27° giornata di Serie A:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Rebić.

13.02 - Dove vedere Milan-Napoli? La partita inizierà alle ore 20:45 e sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento Sky Sport o Sky Calcio. Inoltre, è possibile seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Now Tv o Sky GO.

13.01 - Milan-Napoli, la squadra arbitrale del match:

Arbitro: Pasqua

Assistenti: Costanzo-Vecchi

IV° Uomo: Abisso

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

13.00 - Ecco i convocati di Pioli per la sfida di oggi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori:

Centrocampisti:

Attaccanti:

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Milan-Napoli, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Dopo le trasferte di Verona e Manchester, i ragazzi di Pioli tornano a San Siro per affrontare gli azzurri allenati dall'ex Gattuso: in palio ci sono punti preziosi in chiave Champions. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.