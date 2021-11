LIVE MN - Verso Milan-Porto: 4 novità di formazione rispetto a Roma. Non convocato Ballo-Touré

Questa la probabile formazione del Milan contro il Porto: (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali; Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

14.33 - Come riportato da acmilan.com, Ismaël Bennacer è il giocatore del Milan che ha completato più passaggi nelle prime tre giornate di Champions League: sono 98, almeno nove più di qualsiasi altro compagno di squadra.

13.38 - Mai Milan e Porto hanno pareggiato nelle sfide giocate in terra italiana: 2 vittorie dei rossoneri (3-0 nel dicembre 1993 e 1-0 nel marzo 1993) e 2 vittorie dei portoghesi (2-3 nel settembre 1996 e 0-1 nell’ottobre 1979). Poi c’è il precedente della Supercoppa Europea in cui il Milan risultava essere la squadra di casa. Questa partita si giocò allo stadio Louis II di Monaco e finì 1-0 in favore del Diavolo.

13.13 - Sarà il francese Clement Turpin l'arbitro di Milan-Porto. Il fischietto transalpino ha diretto soltanto un match nella propria carriera al Milan, in occasione degli ottavi di andata di Europa League contro l'Arsenal nel marzo 2018.

12.45 - Sono 10 i precedenti nelle Coppe europee fra Milan e Porto. I rossoneri hanno ottenuto quattro vittorie e tre pareggi, subendo anche tre sconfitte. L'ultima sfida giocata a San Siro risale al settembre 1996, quando il Porto riuscì a vincere 2-3. I precedenti nell'impianto rossonero sono quattro, con due vittorie per il Milan e due per i portoghesi.

12.20 - Questa sera contro il Porto, Zlatan Ibrahimovic partirà inizialmente dalla panchina, ma sarà pronto per entrare in campo nella ripresa se verrà chiamato in causa da Stefano Pioli. Lo svedese è caccia dell'ennesimo record, vale a dire diventare il marcatore più anziano a segnare in Champions League: nella storia della massima competizione europea per club, infatti, non esistono calciatori andati in gol a 40 anni. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che attualmente il record è del norvegese Willy Olsen, a segno nel 1960 a 39 anni, 7 mesi e 6 giorni con il Fredrikstad.

11.40 - Le normative anti-Covid non permetteranno di avere stasera uno stadio tutto pieno, ma Milan-Porto si giocherà comunque in una bellissima cornice di pubblico: come riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, sugli spalti dell'impianto milanese sono attesi quasi 50 mila spettatori.

11.30 - Questa sera contro il Porto, nel match che il Milan dovrà vincere a tutti i costi se vorrà tenere viva la speranza di qualificazione agli ottavi di Champions League, Stefano Pioli si affiderà in attacco ad Olivier Giroud, il quale quando gioca a San Siro da titolare è spietato: tre volte dall’inizio con Cagliari, Verona e Torino e quattro gol segnati. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

11.00 - Nel match di stasera contro il Porto, Stefano Pioli potrà contare finalmente su Brahim Diaz che non gioca una partita ufficiale dal 3 ottobre contro l'Atalanta: durante la sosta di ottobre per le nazionali, il giovane spagnolo è risultato positivo al Covid e così è stato costretto a saltare diverse partite. Domenica a Roma è rimasto in panchina per 90', mentre stasera ritroverà una maglia da titolare da trequartista alle spalle di Giroud.

10.18 - Rispetto alla sfida di domenica contro la Roma, dovrebbero essere quattro le novità di formazione in vista del match di Champions League di stasera contro il Porto a San Siro: fuori dall'undici titolare Kjaer, Kessie, Krunic e Ibrahimovic e dentro Romagnoli, Tonali, Brahim Diaz e Giroud.

10.08 - "Milan, crocevia finale: la vittoria o i saluti": questo il titolo odierno di Repubblica sui rossoneri che stasera dovranno battere a tutti i costi il Porto a San Siro se vorranno sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di Champions League. In caso di mancata vittoria, il Diavolo dovrebbe dire addio ai suoi sogni di passaggio del turno già alla quarta giornata del girone.

09.58 - L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Brahim Diaz, jolly di Coppa". Per il match di stasera contro il Porto, decisivo per tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League, Stefano Pioli potrà contare nuovamente sul giovane trequartista spagnolo che partirà titolare alle spalle di Giroud. Da lui, il tecnico rossonero si aspetta imprevedibilità e qualità.

09.49 - Ecco la probabile formazione del Porto per la partita di stasera a San Siro: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Grujic, Sergio Oliveira, Luis Diaz; Taremi, Evanilson.

09.09 - Rafael Leao è certamente uno dei giocatori più utilizzati da Pioli nelle ultime settimane e per questo il tecnico milanista starebbe valutando la possibilità di dargli un po' di riposo stasera contro il Porto: il giovane attaccane portoghese è infatti in ballottaggio con Rade Krunic per una maglia da titolare contro la squadra di Conceiçao. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

08.57 - Quarta giornata del Gruppo B di UEFA Champions League, a San Siro si gioca Milan-Porto. Rossoneri a caccia della prima vittoria stagionale in Europa: questi i convocati per la partita delle 18.45.

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.

08.50 - Sulla prima pagina odierna di Tuttosport, c'è spazio stamattina anche per il Milan che stasera sarà impegnato contro il Porto a San Siro: "Fantasia Brahim per l'Euro speranza". Per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi, i rossoneri dovranno battere a tutti i costi i portoghese. Pioli ritrova sulla trequarti il giovane spagnolo che dovrà dare imprevedibilità alla manovra milanista.

08.20 - "Milan, una notte da dentro o fuori. Tre punti per tener viva la speranza": titola così stamattina il Corriere della Sera in vista del match di stasera del Diavolo contro il Porto. A San Siro, i rossoneri dovranno necessariamente portare a casa i tre punti contro i portoghesi se vogliono ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League.

Amici e amiche di Milannews.it, manca ormai sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Porto, match valido per la quarta giornata del Girone B di Champions League. Per conoscere tutte le ultime novità, seguite il nostro live testuale che vi riporterà tutti gli aggiornamenti sulle due squadre. Restate con noi!!!