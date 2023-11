live mn - Verso Milan-PSG: Musah preferito a Krunic. Tornano Theo, Pulisic e Loftus dal 1'

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

12.00 - Buone notizie per l'allenatore rossonero che recupera tutta la fascia destra con Pulisic e Chukwueze che tornano a disposizione: l'americano sarà subito lanciato dal primo minuto e si affiancherà a Giroud e Leao. Tornerà titolare, dopo la comparsata a gara in corso contro l'Udinese, anche Loftus-Cheek. A centrocampo dovrebbero giocare Reijnders con Musah e Loftus-Cheek. In difesa, viste le defezioni, le scelte sono obbligate: da segnalare anche il ritorno di Theo Hernandez dopo la botta alla caviglia che gli ha fatto saltare l'ultima gara di campionato.

------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! E' il girono della verità per il Milan che dopo l'ultima pausa delle nazionali ha collezionato solo risultati deludenti: sconfitta con Juve e Psg, pareggio subito in rimonta a Napoli e brutta sconfitta interna contro l'Udinese appena tre giorni fa. Oggi i rossoneri si giocano una fetta importante del loro futuro in Europa sfidando il PSG di Mbappè e Donnarumma, che torna nella San Siro rossonera per la prima volta da avversario. I rossoneri hanno un solo risultato disponibile, per quanto complicato: la vittoria. Calcio di inizio alle ore 21. Fino a quel momento rimanete su MilanNews.it e seguite il live testuale con gli aggiornamenti in tempo reale che vi avvicineranno al big match di questa sera!