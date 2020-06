LIVE MN - Verso Milan-Roma: Kjaer è recuperato, Pioli sceglie la stessa formazione di Lecce

13.45 - Intervistato da Tuttosport, il doppio ex Marco Amelia ha parlato così di Milan-Roma: "La partita di oggi conta molto per il Milan. Se vuole ambire a un posto europeo, deve vincere. Perché ottenere i tre punti vorrebbe dire accorciare la classifica e dare un’ulteriore spinta all’ambiente dopo quello che è stato fatto di buono a Lecce. La squadra ha reagito alla prima difficoltà ed è stato un bel segnale. Occorre confermarlo subito. Un posto in Europa League sarebbe un ottimo risultato viste le difficoltà della stagione, soprattutto all’inizio. Vincere uno scontro diretto sarebbe vitale per accendere ulteriormente l’ambiente. Il Milan ha bisogno di una fiammata positiva che possa dare una costanza di risultati. Per questo motivo è una partita spartiacque, a seconda di come andrà a finire. Vincere contro la Roma sarebbe un bel segnale. Se pensiamo a come ha tenuto il campo dopo l’espulsione di Rebic a Torino e la reazione dopo il pareggio del Lecce, sono spunti positivi per Pioli perché sa di poter contare su una squadra che sa reagire. E se c’è questa caratteristica, gli fai dare quel qualcosa in più. E a Pioli va dato merito per come ha lavorato, nonostante le difficoltà dovute alle voci su Rangnick. E quelle voci influenzano lo spogliatoio, ve lo garantisco".

13.20 - La squadra di Stefano Pioli, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, lascerà Milanello intorno alle ore 15 per dirigersi a San Siro, dove alle 17,15 inizierà il match tra i rossoneri e la Roma di Paulo Fonseca.

13.00 - Nella lista dei convocati di Stefano Pioli (DISPONIBILE QUI), diramata poco fa in occasione del match di questo pomeriggio alle ore 17,15 con la Roma, non appare il nome di Leo Duarte. Dunque, con tutta probabilità, uno tra Kjaer (favorito) e Gabbia andrà a fiancheggiare il capitano Alessio Romagnoli come centrale di difesa.

12.22 - Pochi minuti fa sono stati diramati i convocati del Milan in vista della gara contro la Roma. Questi gli uomini scelti da Pioli per la prima partita dopo la vittoria con il Lecce:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Leão, Maldini, Rebić.

12.00 - Questa la probabile formazione della Roma secondo la Gazzetta Sportiva: Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

11.45 - "Piccolo con le grandi: Milan, con la Roma è a caccia della svolta": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che in questo campionato i rossoneri non hanno mai vinto contro una delle prime sei squadre della classifica (hanno raccolto solo un punto con il Napoli). Oggi pomeriggio contro la Roma a San Siro, la squadra di Pioli dovrà cercare di sfatare questo tabù.

10.44 - Squadra che vince non si cambia e così, con il recupero lampo di Kjaer, questo pomeriggio contro la Roma, Stefano Pioli confermerà la stessa formazione titolare che ha giocato lunedì in trasferta contro il Lecce. Ecco il probabile undici milanista: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic.

10.43 - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio questa mattina in prima pagina alle parole di ieri in conferenza stampa di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Milan: "Non solo Dzeko". L'allenatore giallorosso ha spiegato che la sua squadra non dipende dall'attaccante bosniaco. Nella formazione rossonera, ancora out Ibra, sarà quindi nuovamente Rebic a guidare l'attacco milanista. Pioli recupera invece Kjaer.

10.13 - "Pioli senza Ibra contro la Roma. E' il derby delle deluse". Questo il titolo dell'edizione odierna di QS. Alle 17.15 i rossoneri di Pioli ospiteranno a San Siro i giallorossi per tentare l'approdo alla prossima Europa League.

09.58 - In vista del match di oggi pomeriggio contro la Roma, Stefano Pioli ha deciso di risparmiare il ritiro pre-partita alla sua squadra: i giocatori rossoneri, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, si ritroveranno infatti questa mattina a Milanello alle ore 10.

09.44 - L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Kjaer, recupero lampo". Il danese ha recuperato dal problema al ginocchio rimediato lunedì contro il Lecce e quindi oggi pomeriggio sarà titolare contro la Roma al centro della difesa milanista insieme a capitan Romagnoli.

09.14 - In vista del match di oggi pomeriggio tra Milan e Roma, l'edizione della Gazzetta Sportiva titola così: "Quanto pesano le punte". A San Siro occhi puntati soprattutto su Ante Rebic tra i rossoneri e Edin Dzeko tra i giallorossi: senza Ibra, il craoto verrà schierato ancora una volta come centravanti, mentre il bosniaco è il leader assoluto della formazione di Fonseca.

08.59 - "Milan, euroassalto alla Roma". Questo il titolo dedicato alla formazione rossonera sulla prima pagina odierna di Tuttosport. La squadra di Pioli sarà impegnata questo pomeriggio alle 17.15 a San Siro contro la Roma in un match importante per la zona europea.

08.30 - In questa domenica di Serie A a scendere in campo sarà anche il Milan, impegnato nel big match con la Roma. I rossoneri puntano all'Europa League, i capitolini al quarto posto che varrebbe la Champions League. In taglio basso, su La Gazzetta dello Sport, si affronta anche quest'argomento: "Corsa all'Eurozona. Milan e Roma, serve vincere", il titolo del quotidiano rosa.

Lettori di Milannews.it, benvenuti nel live testuale con cui vi accompagneremo fino al fischio d'inizio di Milan-Roma con tutte le ultime novità. Restate con noi!!!