LIVE MN - Verso Milan-Salernitana: un solo cambio di formazione rispetto a Londra, a destra ci sarà Saelemaekers

11.31 - Stasera contro la Salernitana a San Siro, Stefano Pioli non farà turnover come si pensava nei giorni scorsi, ma confermerà quasi in blocco la formazione scesa in campo mercoledì in Champions League in casa del Tottenham. L'unica novità sarà sulla fascia destra dove Alexis Saelemaekers prenderà il posto dell'infortunato Junior Messias (out un mese per un problema muscolare).

11.21 - Negli ultimi giorni, Simon Kjaer e Ismael Bennacer sembravano destinati a tornare titolari contro la Salernitana e invece stasera Stefano Pioli dovrebbe confermare la formazione scesa in campo mercoledì a Londra contro il Tottenham, con una sola novità, cioè Alexis Saelemaekers al posto dell'infortunato Messias. Il danese e l'algerino partiranno ancora dalla panchina: in difesa spazio ancora al trio composto da Kalulu, Thiaw e Tomori, mentre in mezzo al campo giocheranno nuovamente Tonali e Krunic.

11.10 - I tifosi rossoneri stanno dimostrando un attaccamento incredibile al Milan di Stefano Pioli. A testimoniarlo è il dato delle presenze a San Siro in questa stagione: stasera contro la Salernitana, per la 15^ volta su 18 partite in casa verrà sfondato il tetto dei 70 mila spettatori (la media è superiore ai 72 mila spettatori).

10.42 - Niente turnover per Stefano Pioli che confermerà lo stesso undici sceso in campo contro il Tottenham, con una sola novità, vale a dire Saelemaekers al posto dell'infortunato Messias.

10.30 - Ibrahimovic scalpita e chi lo vede tutti i giorni a Milanello parla di un ragazzo che dimostra una fame senza eguali. Dopo i 16' contro l'Atalanta e i 24' contro la Fiorentina, stasera lo svedese è destinato ad aumentare ulteriormente il suo minutaggio. Dopo una settimana di buoni allenamenti, Zlatan sperava in una maglia da titolare, ma per Pioli non è ancora pronto per giocare dal primo minuto e così partirà dalla panchina.

