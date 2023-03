LIVE MN - Verso Milan-Salernitana: un solo cambio rispetto a Londra, a destra ci sarà Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco la probabile formazione del Milan: (3-4-2-1) Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.

16.11 - Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana mister Pioli, interpellato sul futuro di Brahim Diaz, ha parlato così del numero 10 rossonero che dovrebbe essere confermato titolare questa sera: "È un giocatore completo, con le sue caratteristiche. Giocatore di grande qualità, di spunto, di lavoro, di sacrificio. Con Brahim lavoro molto bene, lui sta molto bene. Siamo solo a marzo, poi vedremo".

14.24 - Non c'è una maglia da titolare per Zlatan Ibrahimovic nel Milan-Salernitana in programma lunedì alle 20.45. A confermarlo è direttamente il mister dei rossoneri, Stefano Pioli: "Domani no, ma presto sì". "Zlatan sta migliorando - ha spiegato Pioli - perché si sta allenando con maggior continuità. E già domani sarà pronto ad aiutarci", subentrando dalla panchina. (ANSA).

14.03 - Ecco la squadra arbitrale designata per Milan-Salernitana, match valido per la 26^ giornata di Serie A in programma lunedì alle 20.45 a San Siro:

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: ZINGARELLI – DI MONTE

IV uomo: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: GUIDA

13.46 - Il Milan ha vinto cinque delle sette sfide contro la Salernitana in Serie A TIM (1N, 1P), segnando in ciascuna partita sempre almeno due gol (16 in totale) e San Siro per i granata sembra essere tabù: dall’inizio dello scorso campionato, la Salernitana ha perso tutte le tre gare disputate al Meazza, con un punteggio complessivo di 9-0; in nessuno stadio i granata hanno subito più gol in trasferta nel periodo (nove anche al Gewiss Stadium).

13.22 - Ex della sfida Krzysztof Piatek che ha collezionato 36 presenze e 13 gol con il Milan in Serie A TIM tra gennaio 2019 e gennaio 2020; l’attaccante della Salernitana sta vivendo il suo più lungo stop realizzativo da quando milita nei Big-5 campionati europei (2018/19): 12 presenze di fila a secco.

13.00 - Milan-Salernitana, sfida valida perla 26esima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e su Zona DAZN (canale in onda su SkySport), in streaming DAZN, Sky Go e NOW e in live testuale su MilanNews.it.