LIVE MN - Verso Milan-Sampdoria, Pioli conferma l'undici dell'euroderby

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud

13.45 - Per il Milan sarà la sfida numero 150 in totale contro la Sampdoria, e finora il bilancio è di 80 vittorie rossonere, 34 pareggi e 35 vittorie dei liguri. In Serie A sarà la 130ª, la numero 65 in casa. Qui 41 le vittorie del Milan, 12 pareggi e 11 sconfitte.

13.27 - In vista di questa sera, quando il Milan affronterà la Sampdoria a San Siro, Stefano Pioli sarebbe intenzionato a confermare la coppia di difensori centrali vista anche contro l'Inter martedì scorso: Thiaw-Tomori. Le quotazioni dei due centrali insieme sono risalite nelle ultime ore a discapito di Simon Kjaer che dovrebbe accomodarsi ancora una volta in panchina. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

13.01 - Nonostante una stagione al di sotto da quello che ci si aspettava in campionato, nonostante la freschissima eliminazione dalla Champions League in semifinale per mano dei rivali cittadini dell'Inter, i tifosi del Milan non si arrendono. Questa sera per la sfida contro la Sampdoria, infatti, sono attesi a San Siro oltre 70mila spettatori (QUI la notizia completa). Un attestato di fiducia e una dichiarazione d'amore fortissima dei sostenitori rossoneri verso la squadra.

12.43 - Dejan Stankovic, contro i rossoneri, potrebbe riproporre il 3-5-2 che si è visto settimana scorsa con l'Empoli al Ferraris con Ravaglia tra i pali e Gunter, Nuytinck e Amione a comporre il terzetto difensivo. Zanoli sulla corsia di destra con Augello su quella opposta con Winks, Rincon e Djuricic in mezzo al campo. Gabbiadini e Quagliarella in avanti a formare il tandem offensivo. Torna dall'infortunio Leris ma sarà difficile un suo impiego dal 1' minuto di gioco.

12.26 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Divock Origi, Ante Rebic e Aster Vrankcx saranno indisponibili per la gara di questa sera contro la Sampdoria a causa di alcuni problemi fisici. La punta belga ha sofferto un affaticamento all'adduttore sinistro; il croato ha riportato in allenamento trauma contusivo-distorsivo caviglia sinistra; mentre il centrocampista classe 2002 ha patito un'infiammazione al pube. I problemi, secondo quanto appreso, sarebbero tutti risolvibili in settimana. Per la sfida di questa sera contro la Sampdoria mancheranno anche Ibrahimović e Bennacer.

12.00 - Stefano Pioli schiererà contro la già retrocessa Sampdoria praticamente tutti i titolari: Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini con Thiaw confermatissimo al centro della difesa al fianco di uno tra Tomori (favorito) e Kjaer, Krunic e Tonali in mediana con Giroud di punta, supportato a destra da Messias, al centro ancora da Brahim Diaz e a sinistra da Leao, che non era al meglio contro l'Inter ma che scalpita per tornare sin da subito protagonista. Indisponibili gli infortunati Ibrahimovic e Bennacer. Intanto nella mattinata è arrivata la notizia di una tripla defezione per il tecnico rossonero: Origi, Rebic e Vranckx non saranno della partita.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Dopo l'eliminazione europea contro l'Inter, il Milan deve assolutamente concentrarsi sul campionato per vincere le ultime tre partite che restano e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Questa sera a San Siro, calcio di inizio 20.45, i rossoneri ospiteranno la già retrocessa Sampdoria in una gara da vincere assolutamente. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà all'avvicinamento, come di consueto, con il live testuale aggiornato costantemente. Restate con noi!