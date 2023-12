live mn - Verso Milan-Sassuolo: Theo di nuovo centrale, c'è ancora Bennacer dal 1'

Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

15.07 - Oltre ai lungodegenti Kalulu, Thiaw, Caldara e Pobega, mancheranno anche Tomori e Musah. Per questo motivo Pioli è costretto a "saccheggiare" la Primavera che, almeno, questo weekend non è impegnata e per questo non sarà penalizzata. Oltre a Jan Carlo Simic e Davide Bartesaghi che hanno più volte ormai giocato in questa stagione, Pioli porta con sè altri tre giocatori della squadra di Abate. Il capitano Zeroli, già presente a Salerno, il difensore Jimenez, anche lui già convocato in altre occasioni, e anche Francesco Camarda che ha esordito giovanissimo a inizio mese.

14.24 - Ecco la probabile formazione del Sassuolo: (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

13.44 - Anche il Sassuolo, avversario del Milan a San Siro questo pomeriggio alle 18, si presenta al calcio di inizio con una lunga lista di assenti e una serie di risultati di certo non molto positiva. I neroverdi più tardi non potranno contare su Racic, Defrel, Vina, Alvarez e Obiang. Anche Viti è in dubbio: potrebbe farcela solo per la panchina. Ad ogni modo, Dionisi ha recuperato il suo giocatore migliore: sarà della partita infatti Domenico Berardi che era stato colpito da un attacco influenzale nei giorni successivi al Natale. Il numero 10 del Sassuolo è uno spauracchio vero e proprio per il Milan: in totale 11 gol e 7 assist messi a referto contro i rossoneri.

13.00 - Il Milan lo ha aspettato a lungo e ora vuole goderselo, anche se partirà per la Coppa d'Africa nel mese di gennaio. Ismael Bennacer è uno dei giocatori più importanti della rosa rossonera nonché uno dei più amati dai tifosi: l'algerino ha dimostrato grande attaccamento ai colori rossoneri. Averlo per il resto della stagione sarà fondamentale. Oggi contro il Sassuolo tornerà titolare dopo 8 mesi a San Siro, se verranno confermate le indiscrezioni sull'undici iniziale di Pioli. Per Bennacer sarà la 150^ presenza con la maglia del Diavolo.

12.43 - La gara con la Salernitana, oltre al pareggio deludente, ha restituito un Milan senza Tomori e anche uno Jovic con la caviglia malconcia. Se per il difensore inglese, almeno per i prossimi due mesi, c'è poco da fare, l'attaccante serbo ha lavorato duramente nel corso dei giorni post natalizi e sarà a disposizione di Pioli per la gara di questo pomeriggio contro il Sassuolo. Il serbo partirà dalla panchina, pronto a rilevare o affiancare Giroud quando e se ce ne sarà il bisogno.

12.30 - Ormai è una costante e non fa quasi più notizia: anche contro il Sassuolo, il Milan è in grande emergenza difensiva. A Kalulu, Thiaw e Caldara lungodegenti si è aggiunto Tomori, con Pellegrino che è guarito ma sta seguendo un percorso di riatletizzazione. Per questo Pioli si affida a una coppia inedita, cioè quella composta da Simon Kjaer e Theo Hernandez. Nelle prove tattiche dell'allenamento di ieri c'è stata la conferma della coppia che verrà impiegata al centro della difesa, con Florenzi che occuperà la corsia di sinistra. Nel contempo non ci sarà l'esordio da primo minuto per Jan-Carlo Simic che, nonostante due buone prestazioni da subentrato, non ha ancora convinto Pioli per una maglia dal primo minuto.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Sassuolo, gara valida per la 18^ giornata di Serie A. In vista del fischio d'inizio alle 18, grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero. Restate con noi!!!