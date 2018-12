LIVE MN - Verso Milan-Spal: Suso recuperato, lo spagnolo sarà in campo. Cutrone in panchina

- Sono 17 i confronti tra Milan e SPAL in casa dei rossoneri nel massimo campionato italiano: 12 successi lombardi, uno emiliano – quattro i pareggi. (acmilan.com)

- Suso sarà in campo e, secondo quanto riferito da Sky Sport 24, completerà il tridente con Higuain e Castillejo. Cutrone invece partirà dalla panchina.

- Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa, è stato ammonito nel match contro la Fiorentina e, in quanto diffidato, salterà la sfida contro il Milan alla ripresa del campionato.

- Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Suso è recuperato e sarà in campo nel tridente di Gattuso in Milan-SPAL.

- Ecco la classifica aggiornata dopo le partite delle 15:

1) Juventus 53

2) Napoli 41

3) Inter 39

4) Lazio 32

5) Roma 30

6) Sampdoria 29

7) Milan 28

8) Atalanta 28

9) Torino 27

10) Fiorentina 26

11) Sassuolo 25

12) Parma 25

13) Cagliari 20

14) Genoa 20

15) Udinese 18

16) Spal 17

17) Empoli 16

18) Bologna 13

19) Frosinone 10

20) Chievo Verona 8

- Di seguito i risultati delle partite delle 15 della diciannovesima giornata di Serie A:

Chievo-Frosinone 1-0

Empoli-Inter 0-1

Genoa-Fiorentina 0-0

Lazio-Torino 1-1

Parma-Roma 0-2

Sassuolo-Atalanta 2-6

Udinese-Cagliari 2-0

- Il Milan è imbattuto da 15 partite di campionato contro squadre emiliane (12 vittorie e 3 pareggi). L'ultima sconfitta contro il Sassuolo nel marzo 2016 (0-2 per i neroverdi).

- Dopo l’ottima prestazione offerta in coppia con Romagnoli nell’ultima gara di campionato giocata sul campo del Frosinone, Mateo Musacchio tornerà in panchina. Gattuso, infatti, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, non vuole sovraccaricare il difensore argentino, reduce da un lungo stop. Contro la SPAL, dunque, Rino si affiderà nuovamente a Cristian Zapata.

- Nel massimo campionato italiano, la formazione ferrarese ha vinto solo una volta in casa dei rossoneri, cioè il 6 giugno 1957 (0-1, rete di Di Giacomo).

- Occhio ai diffidati in casa rossonera. Romagnoli e Caldara, in caso di ammonizione, verranno squalificati e saranno costretti a saltare la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

- Contro la Spal, Higuain e soci hanno un obiettivo ben preciso: vincere (quindi segnare) per evitare di entrare nel libro dei record rossonero come la squadra ad aver collezionato cinque gare di fila senza gol. I rossoneri sono a digiuno da quattro giornate di campionato, situazione già verificatasi in passato, mentre il periodo di astinenza più lungo della storia milanista - come riporta Tuttosport - si accavalla tra due stagioni, ovvero tra le ultime due partite del 1929-30 e le prime quattro dell’annata successiva. In caso di assenza di gol contro la Spal, dunque, il Milan stabilirebbe un nuovo record negativo in fase realizzativa all’interno di un singolo campionato.

- Contro la SPAL, Rino Gattuso dovrà rinunciare a Caldara, Strinic, Biglia e Bonaventura. Il numero degli indisponibili si è ridotto sensibilmente, sebbene tra di loro ci siano tre titolari.

- Il Milan deve sciogliere il dubbio Suso. Lo spagnolo non è al meglio per un'infiammazione al pube, se non dovesse scendere in campo potrebbe giocare Castillejo. Suso proverà comunque a stringere i denti.

- Franck Kessie ha già trovato il gol contro la SPAL in Serie A, su calcio di rigore in casa nella sfida d'andata dello scorso campionato. In quella stessa partita Ricardo Rodriguez ha realizzato quello che è finora il suo unico gol in Serie A, anche lui su calcio di rigore.

- Patrick Cutrone ha segnato due gol nella sua unica sfida contro la SPAL in Serie A. Tutti gli ultimi sette gol del numero 63 in Serie A sono arrivati a San Siro.

- Queste le probabili formazioni di Milan-SPAL secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuaín, Castillejo.

SPAL: Gomis; Cionek, Felipe, Bonifazi; Dickmann, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Petagna,

Amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti! I saluti vi giungono da San Siro dove, alle 20.30, Milan e Spal si sfideranno per l'ultimo match del 2018. Tramite questa diretta testuale, vi accompagneremo fino al fischio d'inizio della 19a giornata con statistiche, curiosità, probabili formazioni e news dell'ultima ora dal Meazza. Non vi resta che stare noi: tutto live, tutto su MilanNews.it!