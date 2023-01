LIVE MN - Verso Milan-Torino: Pioli opta per il 3-5-2, chance dal 1' per De Ketelaere

MilanNews.it

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Vranckx, Tonali, Pobega, Dest; De Ketelaere, Diaz.

19.00 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

Milan (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Vranckx, Tonali, Pobega, Dest; De Ketelaere, Diaz. A disp.: Mirante, Nava, Calabria, Bennacer, Adli, Giroud, Bakayoko, Leao, Theo Hernandez, Lazetic, Messias, Bozzolan. Allenatore.: Stefano Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Buongiorno; Miranchuk, Vlasic, Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Karamoh, Adopo, Seck,, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Dembele, Gineitis, Linetty. Allenatore.: Ivan Juric.

18.00 - L'unico squalificato in casa Milan in vista della gara con il Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà Malick Thiaw. Il difensore centrale dovrà scontare una sanzione per un rosso ricevuto in Coppa di Germania.

17.30 - Sarà il Torino il prossimo avversario in Coppa Italia del Milan. I rossoneri questa sera affronteranno i granata nell'incontro valido per gli ottavi di finale. L'ultimo calciatore milanista ad aver segnato ai piemontesi nella Coppa nazionale è Zlatan Ibrahimovic, autore del definitivo 4-2 ai tempi supplementari nell'incontro valido per i quarti di finale giocato nel gennaio 2020.

16.50 - Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini l'arbitro di Milan-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro. Il fischietto romagnolo ha incrociato soltanto una volta i rossoneri nella propria carriera, dirigendo la sfida pareggiata lo scorso 8 novembre in casa della Cremonese.

16.20 - Il Milan questa sera ospiterà il Torino a San Siro nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione rossonera non vince la Coppa nazionale dalla stagione 2002/2003, quando riuscì a battere la Roma nella finale d'andata per 1-4 pareggiando 2-2 nella gara di ritorno giocata a San Siro. Nel complesso, il club di Via Aldo Rossi ha vinto cinque volte la Coppa Italia.

16.00 - Milan-Torino, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma stasera alle 21:00 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity e in live testuale su MilanNews.it.

15.38 - Quella di stasera sarà la 25^ volta che Milan e Torino si sfideranno in un match di Coppa Italia. Le ultime due sfide in questa competizione tra rossoneri e granata si sono decise dopo i tempi regolamentari: il 12 gennaio 2021 la gara si concluse 5-4 dopo i calci di rigore, mentre l'anno precedente (28 gennaio 2020) il Diavolo trionfò 4-2 dopo i tempi supplementari.

15.27 - Come riporta il sito ufficiale del Torino, per la sfida di stasera contro il Milan, Ivan Juric, tecnico granata, ha convocato questi giocatori: Berisha, Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Karamoh, Sanabria, Lukic, Rodriguez, Vlasic, Singo, Adopo, Seck, Djidji, Vojvoda, Ricci, Milinkovic Savic, Garbett, Radonjic, Dembele, Miranchuk, Gineitis, Linetty, Gemello.

15.13 - Theo Hernandez, che stasera contro il Torino in Coppa Italia dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, ha pubblicato questo messaggio su Twitter (clicca qui) in vista del match contro i granata: "Pronti per la Coppa Italia!".

15.02 - Questa la squadra arbitrale designata per Milan-Torino, match valido per gli ottavi di Coppa Italia:

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: PALERMO – MORO

IV uomo: MARCENARO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: NASCA

14.27 - Ecco la probabile formazione iniziale del Torino: (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

13.53 - Stefano Pioli dovrebbe aver recuperato per la gara di questa sera contro il Torino in Coppa Italia, l'esterno brasiliano Junior Messias. Il numero 30 ha saltato tutte le amichevoli invernali e le prime due partite del 2023 e sarà sicuramente un arma in più per l'attacco rossonero d'ora in avanti.

13.22 - Mancano solo poche ore alla sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino che avrà il suo calcio di inizio alle ore 21. Stefano Pioli si è riservato per queste ore la scelta definitiva dello schieramento tattico da utilizzare contro i granata. Nell'allenamento di ieri non è stato chiaro se il mister rossonero vorrà scendere con la solita formazione 4-2-3-1 oppure se vorrà affidarsi al 3-5-2 (alla dovrebbe optare per questo sistema di gioco). Quello che è sicuro sembra essere l'impiego di De Ketelaere come riferimento offensivo, il centrocampo formato dalla coppia Pobega-Tonali e il portiere che rimane Tatarusanu.

13.00 - "De Ketelaere deve riscattarsi ma è un esame per tanti", questo il titolo della Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola sulla partita di questa sera tra Milan e Torino. Il belga classe 2001 ritroverà il posto da titolare che dovrà sfruttare al meglio ma non è l'unico rossonero chiamato a dare risposte concrete. Lo stesso discorso vale per altri giocatori considerati seconde linee come Sergino Dest, che sostituirà verosimilmente Theo, o Matteo Gabbia. Anche Aster Vranckx e Yacine Adli avranno sicuramente occasione di mettersi in mostra: questa sera è il momento per farlo.

Amici e amiche di Milannews.it, stasera alle 21 il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo a San Siro contro il Torino per gli ottavi di Coppa Italia. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera. Restare con noi!!!