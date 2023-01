LIVE MN - Verso Milan-Torino: Pioli pensa al 3-5-2, nuova chance dal 1' per De Ketelaere

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Vranckx, Tonali, Pobega, Dest; De Ketelaere, Diaz.

13.53 - Stefano Pioli dovrebbe aver recuperato per la gara di questa sera contro il Torino in Coppa Italia, l'esterno brasiliano Junior Messias. Il numero 30 ha saltato tutte le amichevoli invernali e le prime due partite del 2023 e sarà sicuramente un arma in più per l'attacco rossonero d'ora in avanti.

13.22 - Mancano solo poche ore alla sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino che avrà il suo calcio di inizio alle ore 21. Stefano Pioli si è riservato per queste ore la scelta definitiva dello schieramento tattico da utilizzare contro i granata. Nell'allenamento di ieri non è stato chiaro se il mister rossonero vorrà scendere con la solita formazione 4-2-3-1 oppure se vorrà affidarsi al 3-5-2 (alla dovrebbe optare per questo sistema di gioco). Quello che è sicuro sembra essere l'impiego di De Ketelaere come riferimento offensivo, il centrocampo formato dalla coppia Pobega-Tonali e il portiere che rimane Tatarusanu.

13.00 - "De Ketelaere deve riscattarsi ma è un esame per tanti", questo il titolo della Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola sulla partita di questa sera tra Milan e Torino. Il belga classe 2001 ritroverà il posto da titolare che dovrà sfruttare al meglio ma non è l'unico rossonero chiamato a dare risposte concrete. Lo stesso discorso vale per altri giocatori considerati seconde linee come Sergino Dest, che sostituirà verosimilmente Theo, o Matteo Gabbia. Anche Aster Vranckx e Yacine Adli avranno sicuramente occasione di mettersi in mostra: questa sera è il momento per farlo.

Amici e amiche di Milannews.it, stasera alle 21 il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo a San Siro contro il Torino per gli ottavi di Coppa Italia. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera. Restare con noi!!!