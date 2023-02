LIVE MN - Verso Milan-Torino: torna Ibra! Pioli conferma la difesa a 3 e rilancia Leao

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE: MILAN (3-4-2-1): 1 Tatarusanu; 28 Thiaw, 24 Kjaer, 20 Kalulu; 56 Saelemaekers, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Theo Hernandez; 10 Brahim Diaz, 17 Leao; 9 Giroud. A disp.: 83 Mirante, 77 Vasquez, 2 Calabria, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 21 Dest, 14 Bakayoko, 32 Pobega, 40 Vranckx, 7 Adli, 90 De Ketelaere, 30 Messias, 11 Ibrahimovic, 12 Rebic, 27 Origi. All. Stefano Pioli

13.00 - Zlatan Ibrahimovic di nuovo tra i convocati! Dopo 8 mesi e mezzo lo svedese torna in gruppo per una partita e questa sera si accomoderà in panchina con il resto della squadra pronto a entrare nei minuti finali se ci sarà bisogno del suo contributo. Il video di MilanNews.it dell'arrivo di Zlatan questa mattina all'Hotel Melià dove la squadra si è ritrovata per vivere le ultime ore di avvicinamento alla sfida.

--------------------------------------------------------------------

Amici a amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di accompagnamento verso il match delle 20.45 tra Milan e Torino, valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano a questo appuntamento, l'ultimo prima della Champions, con una striscia di quattro sconfitte consecutive di cui tre in campionato. La vittoria manca dal 4 gennaio, l'unica ottenuta in questo 2023. Rimanete con noi per non perdevi novità, statistiche e notizie dell'ultima ora!