LIVE MN - Verso Milan-Tottenham: Thiaw verso una maglia da titolare, out Bennacer

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco la probabile formazione del Milan: (3-4-2-1) Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.

18.25 - Intervistato a MilanTv, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così la partita di questa sera con il Tottenham; "Queste sere sono fantastiche, il Milan ha grande storia in Champions League. Si vede nei tifosi, è una cosa extra. Non tutti hanno la possibilità di giocare in Champions League, ma è un momento fantastico che devi godere e allo stesso tempo stare concentrato; fare tutto per vincere. È un’atmosfera incredibile Tutte le partite che arrivano è sempre una nuova partita, non si può paragonare all’ultima partita o con altre squadre: tutto può succedere, bisogna credere nella partita che arriva perché ci sono piccoli dettagli che fanno la differenza".

18.10 - Match delle grandi occasioni questa sera a San Siro, dove Milan e Tottenham si affronteranno per il match di andata degli ottavi di Champions League. In occasione del match è prevista una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio a tinte rossonere.

17.35 - Carlo Cudicini, ex calciatore di Milan e Tottenham, di ruolo portiere, oggi osservatore del Chelsea, si è così espresso in vista di Milan-Tottenham su MilanTV, in particolare in relazione all'ultimo precedente tra le due squadre (sempre agli ottavi di Champions) nel 2011: "Saranno due partite diverse. Il Tottenham di Redknapp basava la squadra sulle individualità, mentre Conte la preparerà in maniera diversa e con un modulo diverso. Per me è un ricordo piacevole perché tornai a San Siro. Quando senti l'inno della Champions ti vengono i brividi e ti carichi: spero, da tifoso del Milan, che ci possa essere questo effetto anche martedì".

16.50 - Questa sera alle 21 si giocherà la gara di andata degli ottavi di Champions League ed essendo una sfida che si gioca sul doppio confronto è anche necessario considerare le variabili che potranno condizionare la gara di ritorno. Tra le sue fila il Milan annovera tra giocatori diffidati e dunque a rischio in questo senso: si tratta di Tomori, Krunic e Ballo-Tourè.

16.30 - Dalla kermesse di Sanremo alla Scala del Calcio, i cantanti Lazza, Mr. Rain, Gianmaria e Sangiovanni saranno ospiti di questo spettacolare match di Champions League tra Milan e Tottenham, Dal mondo della musica, inoltre, presenti anche i cantanti Rkomi, Ghali e la band Tropea. Presente anche il pilota di Moto GP Jorge Lorenzo.

16.00 - Contro il Tottenham il bilancio non è favorevole. Finora ci sono state solo 4 sfide tra Milan e Tottenham, per 2 volte è finita in parità, mentre per 2 volte hanno vinto gli inglesi. Nella stagione 1971-72, il Tottenham era l'avversario in semifinale di Coppa Uefa. A Londra finì 2-1 per gli inglesi, con gol di Benetti che portò in vantaggio il Milan al 26', ma poi la doppietta di Perryman al 33' e al 65' ribaltò l'esito della gara. Al ritorno, il Milan non riuscì ad andare oltre l'1-1. Dopo 7 minuti Mullery aveva messo nei guai il Milan, che trovò il pari al 67' con Rivera su calcio di rigore. Il Milan non trovò i gol per andare ai supplementari e fu eliminato. Il secondo incrocio avvenne nella stagione 2010-11, stavolta in Champions League. Il Milan fu sorpreso all'andata in casa da un gol di Crouch a 10 minuti dalla fine, in una partita molto dura, che verrà anche ricordata per il battibecco aspro tra Gattuso e Joe Jordan. Nella gara di ritorno invece, prestazione coraggiosissima ma sfortunata del Milan, con un Seedorf sugli scudi, ma il gol non è mai arrivato, e lo 0-0 finale ha condannato il Milan all'eliminazione.

15.31 - Manca sempre meno all'attesissima sfida di questa sera tra Milan e Tottenham, andata dei finali degli ottavi di Champions League, che inizierà alle ore 21 allo stadio San Siro. In città però si respira già un clima elettrico di attesa e grande entusiasmo come testimoniato dal video dell'inviato di MilanNews.it Antonello Gioia fuori dallo store ufficiale del club rossonero in Duomo.

14.55 - Come ha riportato Manuele Baiocchini in collegamento da Milano su Sky Sport 24, Theo Hernandez ha rimediato una botta in allenamento che lo costringerà a stringere i denti in vista di stasera. Il terzino francese comunque dovrebbe partire titolare contro il Tottenham.

14.32 - Finalmente il Milan non sarà spettatore agli ottavi di finale di Champions league, a distanza di nove lunghissimi anni. L'ultima volta che i rossoneri avevano raggiunto gli Ottavi di Finale risale al 2013-14, quando i ragazzi di Seedorf se la dovettero vedere con l'Atletico Madrid. All'andata il Milan fece una partita attenta, ma non riuscì ad evitare il gol nei minuti finali di Diego Costa. Al ritorno in Spagna, Kakà provò a tenere in piedi il discorso qualificazione fino all'intervallo, dopo di che l'Atletico dilagò e finì 4-1 per i colchoneros.

14.03 - Ismael Bennacer, indisponibile per la sfida di questa sera contro il Tottenham, ha lasciato questo messaggio sul proprio profilo Twitter: "Mi dispiace non essere disponibile per aiutare la squadra stasera, ma sarò il primo tifoso rossonero! Giochiamo con passione, con determinazione e con il cuore. Mostriamo di cosa siamo capaci. Forza ragazzi, forza Milan!"

13.32 - La sfida di questa sera tra Milan e Tottenham sarà solo il primo atto del doppio confronto valido per l'ottavo di Champions. Per questo motivo oggi alcuni giocatori dovranno stare attenti a non finire sul taccuino dell'arbitro per non essere costretti a saltare la gara di ritorno. Ecco la lista dei diffidati.

DIFFIDATI MILAN: Tomori, Krunic, Ballo-Tourè

DIFFIDATI TOTTENHAM: Dier, Lenglet

13.02 - La redazione di MilanNews.it ha intercettato ai propri microfoni il giornalista inglese Alasdair Gold, corrispondente per Football.London che ha parlato così dell'inedito centrocampo del Tottenham formato dalla coppia Sarr-Skipp: "Dovranno giocare due calciatori che hanno 20 e 22 anni, un centrocampo molto giovane: l'unica volta che hanno giocato insieme è stata contro il Portsmouth in FA Cup e non erano stati un granchè insieme. Sono molto giovani e inesperti e per loro sarà una partita molto importante"

12.33 - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per il match tra Milan e Tottenham, valido per l'andata degli ottavi di Champions League che si giocherà questa sera a San Siro:

ARBITRO: Sandro Schärer SUI

ASSISTENTI: Stephane De Almeida SUI - Bekim Zogaj SUI

IV UOMO: Lukas Fähndrich SUI

VAR: Marco Fritz GER

AVAR: Fedayi San SUI

12.00 - In vista del match di stasera contro il Tottenham, Stefano Pioli confermerà la difesa a tre. Rientra Fikayo Tomori, ma la grande novità è che Malick Thiaw verrà preferito a Simon Kjaer. A completare il reparto ci sarà Pierre Kalulu. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

11.42 - L'esterno destro di centrocampo nel 3-4-2-1 del Milan contro il Tottenham sarà ancora una volta Alexis Saelemaekers. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il belga, già titolare in quella posizione sabato in Serie A contro il Torino, ha vinto il ballottaggio con Davide Calabria.

11.20 - Dopo aver assistito di persona, pochi giorni dopo il closing, a Milan-Inter dello scorso settembre, e qualche settimana dopo a Milan-Juventus, Gerry Cardinale sarà nuovamente a San Siro per Milan-Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League in scena a Milano domani sera alle 21:00. Per il numero uno di RedBird sarà quindi la terza partita del Diavolo a cui assisterà dal vivo.

11.00 - Ecco la lista dei giocatori del Milan che non saranno a disposizione di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Tottenham, suddivisi tra coloro che sono infortunati e coloro che invece sono indisponibili in quanto non sono stati inseriti in lista UEFA:

INFORTUNATI: Maignan, Bennacer, Florenzi

NON INSERITI IN LISTA UEFA: Adli, Dest, Ibrahimovic, Vranckx, Bakayoko

10.31 - Questa il probabile undici del Tottenham di Conte: (3-4-2-1) Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.

10.00 - I rossoneri si sono ritrovati questa mattina all'Hotel Melià in zona San Siro per il ritiro che li traghetterà verso la partita di stasera contro il Tottenham, valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Ecco la lista dei convocati rossoneri:

PORTIERI: Mirante, Tatarusanu.

DIFENSORI: Tomori, Gabbia, Kjaer, Kalulu, Calabria, Ballo-Touré, Thiaw, Theo Hernandez.

CENTROCAMPISTI: Pobega, Tonali, Krunic, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Origi, Rebic, De Ketelaere, Diaz, Messias, Leao, Giroud.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Tottenham, match valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Grazie al nostro consueto live testuale, vi aggiorneremo su tutte le ultime novità che arrivaranno dal ritiro dei rossoneri. Restate con noi!!!