LIVE MN - Verso Milan-Udinese, c'è Kessie. Giroud titolare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa la probabile formazione rossonera: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

15.07 - Il Milan ha il miglior attacco di questa Serie A per quel che riguarda la prima (19 gol) e l'ultima (21) mezzora di partita - nei primi 30 minuti di gioco i rossoneri contano più del doppio delle marcature dell'Udinese (19 v 9).

14.43 - In un’intervista rilasciata a Cbs Sports, Gerard Deulofeu, ex calciatore del Milan ora in forza all’Udinese, ha detto: “In generale amo il Milan da quando ci ho giocato nella seconda parte della stagione 2016-17. Sono rimasto colpito dall'impatto di Rafael Leão in questa stagione e ho intenzione di chiedere la sua maglia quando la giocheremo”.

14.29 - Nell'Udinese invece i diffidati sono Brandon Soppy e Walace.

14.05 - Con il giallo rimediato contro la Salernitana il capitano Alessio Romagnoli si è iscritto alla lista dei rossoneri diffidati in Serie A. Oltre al difensore classe 1995, ci sono altri due giocatori del Milan in diffida, quindi a rischio squalifica per il prossimo match di campionato contro il Napoli. Si tratta dei due ex Real Madrid, Brahim Diaz e Theo Hernandez.

13.40 - L'arbitro di Milan-Udinese sarà Matteo Marchetti. Al VAR ci sarà Marco Guida. Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: GALETTO – DI VUOLO

IV uomo: GARIGLIO

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE

13.19 - Per il match di stasera contro l'Udinese, Stefano Pioli dovrà a fare a meno di Ismael Bennacer che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. A fare coppia con Sandro Tonali sarà quindi Franck Kessie, il quale tornerà titolare dopo due panchine di fila contro Sampdoria e Salernitana. Lo riferisce questa mattina Repubblica.

12.44 - L'obiettivo di stasera del Milan contro l'Udinese è solo uno: tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso di Salerno e mantenere così la vetta della classifica della Serie A. A San Siro arrivano i friulani che hanno spesso dato fastidio ai rossoneri negli ultimi anni, ma a Milanello vogliono tutti i tre punti anche per arrivare con il morale alto al derby di martedì valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. E per battere l'Udinese, Stefano Pioli si affiderà ancora una volta in attacco ad Olivier Giroud che a San Siro ha già segnato 10 gol in questa stagione. Con Ibrahimovic ancora ai box, toccherà quindi al francese guidare il reparto offensivo del Diavolo dopo essere rimasto a secco nelle ultime due gare di campionato contro Sampdoria e Salernitana. Un successo contro l'Udinese metterebbe grande pressione sull'Inter che sarà impegnata alle 21.00 in casa del Genoa.

12.32 - Zlatan Ibrahimovic salterà questa sera la sua quinta partita consecutiva: l'attaccante rossonero non ha ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille e quindi non sarà a disposizione di Pioli per il match contro l'Udinese. Quasi impossibile un suo recupero anche per il derby di Coppa Italia di martedì, lo svedese punta alla super sfida del 6 marzo contro il Napoli.

11.49 - Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra in Ucraina. Lo ha deciso - apprende l'Ansa - la Federcalcio. "Lo sport non fa politica - ha detto tra l'altro il presidente Gabriele Gravina - ma vuole la pace" (ANSA).

11.30 - Junior Messias sembra aver ormai prevaricato Alexis Saelemaekers nelle gerarchie di Stefano Pioli che schiererà il brasiliano dal primo minuto anche questa sera nel match contro l'Udinese. A completare il tridente alle spalle di Giroud ci saranno Diaz e Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, con il nostro live testuale vi terremo compagnia fino al calcio d'inizio del match contro l'Udinese in programma alle 18.50 (inizialmente era previsto alle 18.45, ma la FIGC ha deciso tutte le partite di calcio in Italia nel weekend inizieranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra in Ucraina). Restate con noi!!!