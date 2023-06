LIVE MN - Verso Milan-Verona, Brahim avanti nel ballottaggio con De Ketelaere

MilanNews.it

Probabile formazione Milan (4-2-3-1):

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

13.53 - Milan-Verona, gara che sarà valida per la 38ª giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva, questa sera alle 21, su Dazn tramite Smart TV, console (come PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio computer. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona Dazn e sul sito di MilanNews.it, inoltre, sarà disponibile il live testuale con un ampio pre e post-partita.

Fischio d'inizio: ore 21:00

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Tv: Dazn, Zona Dazn

13.26 - Mister Marco Zaffaroni ha convocato 26 calciatori per Milan-Hellas Verona, match valido per la 38a giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma oggi a San Siro:

1 Montipò, 2 Zeefuik, 3 Doig, 4 Veloso, 5 Faraoni, 6 Hien, 7 Verdi, 8 Lazovic, 10 Hrustic, 17 Ceccherini, 19 Djuric, 22 Berardi, 23 Magnani, 24 Terracciano, 25 Braaf, 26 Ngonge, 27 Dawidowicz, 28 Abildgaard, 29 Depaoli, 30 Kallon, 32 Cabal, 34 Perilli, 38 Gaich, 42 Coppola, 61 Tameze, 77 Sulemana.

12.58 - Per il Verona di Marco Zaffaroni, in difesa è pronto il cambio: Cabal, in grande difficoltà nel primo tempo contro l'Empoli, dovrebbe cedere il posto a Ceccherini. L'ex viola è dunque in vantaggio per chiudere il terzetto davanti a Montipò insieme a Magnani e Hien. Faraoni e Depaoli si candidano a percorrere le corsie esterne, in mezzo al campo Tameze, Abildgaard e Sulemana si contendono due maglie, con i primi due in leggero vantaggio. Lazovic recupera, ma partirà dalla panchina, mentre Verdi ha qualche chance in più di affiancare Ngonge sulla trequarti. Dopo il gol di domenica scorsa, Gaich è segnalato in rimonta su Djuric per il ruolo di riferimento offensivo.

12.35 - Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, questa sera, dopo il match contro il Verona, Zlatan Ibrahimovic terrà una conferenza nella sala stampa di San Siro al termine di tutte le attività mediatiche connesse alla partita disputata. Le ultime parole in rossonero del bomber svedese.

12.00 - L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, contro l'Hellas Verona, presenterà praticamente la stessa formazione che è scesa in campo settimana scorsa contro la Juventus: Brahim Diaz in dubbio sulla trequarti in quella che forse sarà la sua ultima gara in rossonero (De Ketelaere è in ballottaggio con il numero 10). Gli altri dieci, come dicevamo, confermati: Maignan tra i pali; Thiaw e Tomori al centro della difesa con Calabria e Theo Hernandez ai fianchi; Tonali e Krunic (in dubbio, in caso pronto Pobega) in cabina di regia e con il trittico Messias-CDK-Leao alle spalle di Giroud.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi, in quello che è già stato ribattezzato lo Zlatan-Day, il Milan renderà omaggio a Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse svedese che non rinnoverà il contratto con il Diavolo per la prossima stagione. Lo svedese saluta Milanello dopo 163 partite ufficiali e 93 gol complessivi, da 12° marcatore della storia rossonera. Prima però la squadra di Stefano Pioli dovrà onorare il campionato in un San Siro gremito e contro un Verona a caccia della salvezza. Per i rossoneri l'obiettivo è chiudere quantomeno a quota 70 punti e Pioli ha tutta l'intenzione di provarci. Seguite l'avvicinamento alla sfida con gli aggiornamenti del consueto live di MilanNews.it. Restate con noi!