Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

12.33 - Adriano Galliani, ex ad rossonero ora al Monza, ha parlato così della gara di questa sera ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Tifavo Monza da bambino e poi sono tornato, con il Milan è stato un legame karmico. Ma ripeto è la partita di Silvio Berlusconi, non c’è giorno in cui non lo pensi. Se devo prendere una decisione mi chiedo cosa avrebbe fatto lui al mio posto. E’ stato il mio maestro di vita. Monza e Milan sono le due squadre che ha amato intensamente. A volte mi chiedeva: 'Come siamo andati?' e non capivo a quale delle due si riferisse. Dal nostro primo incontro, era il primo novembre 1979, ho visto tante volte i suoi occhi brillare ma due volte più di altre. Il 24 maggio 1989, la prima vittoria del Milan in Coppa Campioni dopo il 4-0 alla Steaua Bucarest. La seconda il 29 maggio 2022 alle 23 e 12, il momento in cui il Monza vince a Pisa e conquista la prima storica Serie A".

12.01 - AC Milan e PUMA hanno presentato la nuova quarta maglia per la stagione 2023/2024, realizzata con la partecipazione di PLEASURES, brand di streetwear californiano con base a Los Angeles. Una quarta maglia che ha una particolarità perchè è... doppia. Il nuovo kit presenta due versioni che fondono le influenze punk, metal e grunge del brand streetwear di Los Angeles con la bellezza dell'architettura gotica di Milano. Il kit è disponibile in due colourway contrastanti, che simboleggiano il passaggio dal tramonto all'alba - black e pristine -, consentendo ai tifosi di incarnare lo spirito di AC Milan dal giorno alla notte e in tutti i continenti, da Milano a Los Angeles. Per la prima volta nella storia del Club, le due versioni del Fourth Kit saranno utilizzate in partite separate. Nella partita casalinga contro il Napoli, l'11 febbraio, i giocatori hanno indossato la versione black, mentre il portiere ha sfoggiato la versione pristine, creando un contrasto visivo sul campo. Nella partita di stasera in trasferta contro il Monza questa dinamica sarà invertita.

11.45 - Stasera a Monza, rispetto alla gara di giovedì in Europa League contro il Rennes, Stefano Pioli dovrebbe cambiarne cinque: uno in difesa, due a centrocampo e due in attacco. In difesa non ci sarà Simon Kjaer il quale avrà un turno di riposo: al suo posto dentro Malick Thiaw che tornerà a giocare dal primo minuto 82 giorni dopo l'ultima volta (Milan-Borussia Dortmund del 28 novembre). Novità anche in mezzo al campo: giovedì contro il Rennes avevano infatti giocato Yunus Musah e Tijjani Reijnders, mentre stasera a Monza ci saranno Ismael Bennacer e Yacine Adli. In avanti, Pioli darà un turno di riposo anche Christian Pulisic e Olivier Giroud, entrambi molto utilizzati nelle ultime settimane. Al loro posto ci saranno Noah Okafor a destra e Luka Jovic al centro dell'attacco milanista. Confermati invece tutti gli altri: Maignan in porta, Florenzi e Theo Hernandez saranno i terzini, Gabbia al centro della difesa, Loftus-Cheek trequartista e ovviamente Leao a sinistra.

Amici e amiche di Milannews.it, grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie che arriveranno dal ritiro del Milan in vista della sfida di campionato di stasera in casa del Monza. Con un successo contro i brianzoli, i rossoneri supererebbero la Juventus e salirebbero al secondo posto in classifica. Restate con noi!!!