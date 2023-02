LIVE MN - Verso Monza-Milan: torna Tomori, Pioli rilancia Origi e Messias

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

PROBABILE FORMAZIONE, MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo; Brahim Diaz, Leao; Origi

12.00 - L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato su quello che potrebbe essere il cambio di formazione più rilevante nel Milan rispetto alle ultime uscite: "Origi prenota l'attacco". L'attaccante belga è in ballottaggio con Olivier Giroud e sembra in vantaggio per una maglia da titolare questo pomeriggio contro il Monza alle ore 18.

------------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Inizia il countdown per la sfida di questo pomeriggio alle 18 tra il Monza e il Milan che si giocherà all'U-Power Stadium della vicina città brianzola. I rossoneri, che sono reduci da due vittorie per 1-0 consecutive contro Torino e Tottenham, vogliono dare seguito a questo momento positivo. Come di consueto vi accompagneremo con il live testuale fino al fischio di inizio: restate con noi!