live mn Verso Napoli-Milan: Leao verso la panchina. Titolari Felix, Loftus e Bondo

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Joao Felix; Abraham

14.00 - Confermato tra i pali Mike Maignan, in difesa mister Conceiçao opta per il duo Gabbia-Thiaw, con Walker e Theo nei rispettivi ruoli da terzini. A centrocampo spazio ancora a Warren Bondo, che farà coppia con Reijnders: la grande novità si vede in Loftus-Cheek, impiegato come trequartista nel tridente offensivo. Infatti, in avanti Tammy Abraham, che in questa sosta ha potuto allenarsi regolarmente a Milanello, è favorito su Gimenez, mentre a destra ci sarà ancora Christian Pulisic reduce da tre reti nelle ultime due partite in Serie A. A sinistra possibile grande novità con Rafa Leao che potrebbe partire dalla panchina, anche in vista del derby, e lasciare spazio a Joao Felix.

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Questa sera torna a giocare il Milan dopo la sosta obbligata per le Nazionali. I rossoneri questa sera alle 20.45 saranno impegnati al Diego Armando Maradona per sfidare il Napoli, secondo in classifica. Sfida molto importante per entrambe le due squadre, anche se con obiettivi molto diversi: i rossoneri devono dare continuità alla doppia vittoria consecutiva pre pausa contro Lecce e Como. Rimanete con noi per seguire tutti gli aggiornamenti in vista della partita con il nostro live testuale.