live mn - Verso Napoli-Milan: tornano Theo e Maignan. Forfait di Kjaer

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (433): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.

16.40 - Simon Kjaer, a causa di un affaticamento, salterà Napoli-Milan di questa sera.

Quello del difensore danese è l'undicesimo infortunio muscolare subito da un calciatore del Milan in questa stagione, precampionato compreso. Parliamo di, in ordine cronologico, problemi per Messias (poi andato al Genoa), Calabria, Kalulu, Maignan, Krunic, Loftus-Cheek, Chukwueze (subito in nazionale), Sportiello, Okafor, Jovic e Kjaer.

Ovviamente ogni infortunio ha il suo tipo di gravità e serietà: se per Calabria, Maignan, Okafor e Jovic si è trattato di uno stop solo di qualche giorno, per Kalulu, Loftus-Cheek, Krunic e verosimilmente anche Chukwueze e Sportiello siamo intorno al mese (Sportiello probabilmente anche due).

15:54 - Il Napoli si prepara alla sfida di questa sera: la probabile formazione degli azzurri vede Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo spazio a Cajuste con Lobotka e Zielinski e davanti il tridente formato da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

15:47 - Manca sempre meno al match di questa sera al "Maradona". Curiosa intervista rilasciata da Serginho a Dazn nel quale il brasiliano ha dovuto scegliere la sua speciale top 11 di Napoli-Milan. L'ex rossonero a sorpresa ha scelto Politano al posto di Pulisic, con Leao e Giroud al posto di Osimhen: "Scelgo un mancino a destra, Giroud meglio di Osimhen solo perchè fa anche il portiere" Ha detto il brasiliano, scherzando.

15:31 - Questa sera il Milan dovrà fare a meno di sei giocatori più Thiaw squalificato: infatti oltre al difensore tedesco, al "Maradona" Saranno assenti Sportiello, Caldara, Bennacer, Loftus-Cheek, Chukwueze e Kjaer.

15:08 - Assenza dell'ultima ora nel Milan: Simon Kjaer non sarà della partita questa sera per un affaticamento.

14:45 - Napoli e Milan arrivano a questa partita con situazioni molto diverse: per i padroni di casa il momento può considerarsi positivo, viste le ultime due vittorie consecutive in Serie A contro il Verona e in Champions nella trasferta di Berlino. I ragazzi di Stefano Pioli devono invece ritrovare punti e gol: nelle ultime due uscite tra campionato e coppa il Milan ha segnato zero reti e subito quattro gol, un trend da invertire a partire da questa sera.

14:31 - Una partita con un occhio alla classifica: infatti il Milan occupa momentaneamente il terzo posto a quota 21 punti, con la squadra di Garcia che insegue i rossoneri con 17 punti. Quella di questa sera potrebbe dunque rivelarsi una sfida chiave soprattutto in ottica di questa classifica, in continuo mutamento partita dopo partita.

14:21 - Interessante dato che riguarda il fulcro offensivo del Milan di Pioli: Rafa Leao e Olivier Giroud, nell'ultima trasferta a Napoli hanno segnato 3 reti. Doppietta di Leao nel 4-0 di campionato l'anno scorso e la rete del pareggio per 1-1 in Champions da parte del francese, attualmente ultimo gol europeo del Milan finora.

14:12 - Sarà ancora Kvara contro Leao, per la quinta volta in due anni, i talenti del campionato italiano si sfideranno questa sera. L'interessante statistica vede entrambi aver segnato gli stessi gol in campionato: 3 a testa in attesa del match del Maradona.

13.55 - Per la sfida di questa sera a Napoli non è stato convocato Thiaw poichè squalificato, assente pure Loftus-Cheek per infortunio. L'inglese sta meglio e potrebbe rientrare contro l'Udinese. Tornano invece a disposizione Okafor e Jovic.

13.00 - Manca sempre meno alla sfida di questa sera al "Maradona" Tra Napoli e Milan. Questi, a meno di cambiamenti, gli 11 rossoneri che scenderanno in campo questa sera con Pioli che potrà quindi contare sui rientri di Maignan e Theo dopo la squalifica contro la Juventus: questa la probabile formazione del Milan (433).

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo

Musah Krunic Reijnders

Pulisic Giroud Leao

Allenatore: Pioli

A disposizione: Nava, Pellegrino, Bartesaghi, Krunic, Pobega, Romero, Okafor, Jovic.

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Sportiello, Bennacer, Caldara, Chukwueze, Loftus-Cheek, Kjaer

Squalificati: Thiaw

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: ORSATO

Assistenti: COSTANZO – PASSERI

IV uomo: MARINELLI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

TV e streaming: DAZN, Zona DAZN (in onda su SkySport)

Web: MilanNews.it