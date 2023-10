live mn - Verso Napoli-Milan: tornano Theo e Maignan. Le scelte di Pioli

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (433): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.

14:21 - Interessante dato che riguarda il fulcro offensivo del Milan di Pioli: Rafa Leao e Olivier Giroud, nell'ultima trasferta a Napoli hanno segnato 3 reti. Doppietta di Leao nel 4-0 di campionato l'anno scorso e la rete del pareggio per 1-1 in Champions da parte del francese, attualmente ultimo gol europeo del Milan finora.

14:12 - Sarà ancora Kvara contro Leao, per la quinta volta in due anni, i talenti del campionato italiano si sfideranno questa sera. L'interessante statistica vede entrambi aver segnato gli stessi gol in campionato: 3 a testa in attesa del match del Maradona.

13.55 - Per la sfida di questa sera a Napoli non è stato convocato Thiaw poichè squalificato, assente pure Loftus-Cheek per infortunio. L'inglese sta meglio e potrebbe rientrare contro l'Udinese. Tornano invece a disposizione Okafor e Jovic.

13.00 - Manca sempre meno alla sfida di questa sera al "Maradona" Tra Napoli e Milan. Questi, a meno di cambiamenti, gli 11 rossoneri che scenderanno in campo questa sera con Pioli che potrà quindi contare sui rientri di Maignan e Theo dopo la squalifica contro la Juventus: questa la probabile formazione del Milan (433).

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo

Musah Krunic Reijnders

Pulisic Giroud Leao

Allenatore: Pioli

A disposizione: Nava, Kjaer, Pellegrino, Bartesaghi, Krunic, Pobega, Romero, Okafor, Jovic.

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Sportiello, Bennacer, Caldara, Chukwueze, Loftus-Cheek

Squalificati: Thiaw

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: ORSATO

Assistenti: COSTANZO – PASSERI

IV uomo: MARINELLI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

TV e streaming: DAZN, Zona DAZN (in onda su SkySport)

Web: MilanNews.it