LIVE MN - Verso Salernitana-Milan: Leao e Giroud guidano l'attacco rossonero, Tatarusanu in porta

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Queste la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

09.49 - Questa la designazione arbitrale di Salernitana-Milan:

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Del Giovane - De Meo

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Mariani

AVAR: Manganiello

09.30 - Ecco il probabile undici che verrà scelto da Nicola, tecnico della Salernitana, per la sfida contro il Milan: (3-5-2) Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Da, Piatek.

09.09 - Purtroppo non ci sono certezze su quando Mike Maignan potrà tornare in campo. La conferma è arriva anche ieri da Stefano Pioli che in conferenza stampa ha dichiarato: "Quando sarà pronto? Al momento non lo sappiamo. Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere. Quindi non so le tempistiche, sicuramente non a breve. La cicatrice non è ancora a posto e non possiamo rischiare". Oggi contro la Salernitana, nel primo match ufficiale del 2023 del Milan, in porta ci sarà Ciprian Tatarusanu. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

08.59 - "Il Milan pronto al rilancio: chiavi dell’attacco a Giroud": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del primo match ufficiale dei rossoneri nel 2023, in programma oggi alle 12.30 in casa della Salernitana. Per questa sfida, Pioli ha poche alternative in attacco e quindi si affiderà ancora una volta a Giroud che ha grande voglia di riscatto dopo la sconfitta nella finale del Mondiale con la sua Francia. Prosegue con fiducia intanto la trattativa per il rinnovo del francese nonostante le sirene del Manchester United che avrebbe individuato in Olivier il sostituto di Cristiano Ronaldo.

08.10 - La Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Anno nuovo, Milan vecchio. Leao guida gli undici campioni". Riparte oggi il campionato del Diavolo che sarà impegnato in casa della Salernitana alle 12.30. Stefano Pioli si affiderà al blocco che ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione. A guidare la squadra milanista saranno quindi i "vecchi", in particolare Rafael Leao.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Salernitana e Milan, valido per la 16^ giornata di Serie A. Si tratta della prima uscita ufficiale dei rossoneri nel 2023 dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo a Salerno. Restate con noi!!!