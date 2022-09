LIVE MN - Verso Salisburgo-Milan, le formazioni ufficiali: ancora De Ketelaere dal primo minuto

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

19.41 - Di seguito le formazioni ufficiali di Salisburgo-Milan, gara valida per la prima giornata del girone E di Champions League in programma alle ore 21.00 alla Red Bull Arena:

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedić, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. A disp: Mantl, Walke, Van Der Brempt, Baidoo, Adamu, Simic, Diarra, Gourna-Douath, Sesko, Pavlovic, Bernardo. All.: Jaissle

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Dest, Kjaer, Gabbia, Pobega, Messias, Brahim Diaz, Origi. All.: Pioli.

19.26 - Il pullman del Milan è arrivato alla RedBull Arena. Come documentato dagli inviati di MilanNews.it in Austria, i rossoneri sono dunque arrivati nell’impianto sportivo del Salisburgo dove alle 21.00 giocheranno la prima partita stagionale di Champions League.

19.00 - Sarà l'ottava volta che il Milan giocherà in Austria, ma in due occasioni non fu contro squadre locali: a Vienna infatti i rossoneri giocarono una finale di Coppa Campioni nel 1990 (1-0 al Benfica con gol di Frank Rijkaard) e una di Champions League nel 1995 (0-1 contro l'Ajax, con gol di Patrick Kluivert). Nelle altre occasioni contro formazioni austriache (Rapid Vienna, Casinò Salisburgo, Austria Vienna), il Milan ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e subito una sola sconfitta.

18.30 - Il Milan giocherà per la seconda volta nella propria storia un match valido per le Coppe Europee il 6 settembre. L'unico precedente risale alla stagione 1972-1973, quando i rossoneri giocarono contro i lussemburghesi del Red Boys Differdandge l'andata dei sedicesimi di finale di Coppa delle Coppe. Il Milan in quel caso prevalse per 1-4 grazie alla doppietta di Prati e le reti di Golin e Chiarugi.

18.10 - Questa sera il Milan farà il proprio esordio stagionale in Champions League giocando in casa del Salisburgo la prima giornata del gruppo E. La gara fra i Campioni d'Italia e i Campioni d'Austria inizierà alle 21.00 e sarà visibile su Sky e Infinity+.

17.50 - Sono due i precedenti assoluti tra Salisburgo e Milan. Entrambi risalgono entrambi alla stagione 1994-1995 quando le due squadre erano nello girone di Champions League (Girone D): la prima sfida, datata 28 settembre 1994, si giocò a San Siro e si concluse 3-0 per il Diavolo (gol di Stroppa e doppietta di Simone), mentre la gara di ritorno andò in scena il 7 dicembre 1994 (si giocò al Prater di Vienna, vittoria per 1-0 per i rossoneri grazie ad una rete di Massaro).

17.30 - Sono cinque le partite giocate in questa stagione dal Milan, che ha raccolto complessivamente 11 punti vincendo tre volte (Udinese, Bologna, Inter) e pareggiando in due soli match (Atalanta, Sassuolo). Sono invece otto le gare giocate in totale dal Salisburgo, che ha raccolto 18 punti in 7 giornate di campionato. Per gli austriaci da registrare anche un successo in Coppa contro l'Unione Gurten.

17.00 - Per la prima volta nella sua carriera di allenatore Stefano Pioli affronterà il Salisburgo in una gara ufficiale. La società guidata dalla Red Bull, inoltre, sarà la prima avversaria austriaca assoluta del tecnico rossonero.

16.40 - Quella di questa sera potrà essere la prima gara rossonera in Champions League per Charles De Ketelaere. Il fantasista belga ha già giocato complessivamente 16 partite nella massima competizione europea con la maglia del Club Brugge, segnando anche un gol e fornendo due assist totali.

16.20 - Sarà Srdjan Jovanovic l'arbitro di Salisburgo-Milan, gara valida per la prima giornata del gruppo E di Champions League. Il fischietto croato dirigerà per la seconda volta un match dei rossoneri, che sotto la sua direzione hanno già giocato una sfida di Europa League nel settembre 2018. In quel caso il Milan riuscì a vincere in Lussemburgo contro il Dudelange grazie al gol di Higuain.

15.53 - Nella giornata di oggi si giocherà anche l'altra gara del gruppo E di Champions League, quello in cui è inserito il Milan Campione d'Italia. La sfida dello Stadion Maksimir di Zagabria tra Dinamo e Chelsea, però, non si disputerà in contemporanea alla partita tra Salisburgo e Milan. Il calcio di inizio tra croati e inglesi è infatti fissato alle 18.45.

15.15 - Il profilo Twitter ufficiale del Red Bull Salisburgo ha condiviso alcune informazioni sui trasporti all'interno della città che potrebbero tornare utili ai tifosi del Milan in trasferta. Ecco le principali comunicazioni:

- Non ci saranno parcheggi pubblici aperti all'interno dello stadio.

- Con il biglietto si potrà viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici da 6 ore prima del calcio d'inizio fino all'ultimo servizio della giornata.

- Dalle 17:00 CET, due ore prima del calcio d'inizio, è disponibile un servizio navetta gratuito dai parcheggi gratuiti del Messezentrum e del Designer Outlet Center e da Hanuschplatz, nel centro della città.

- Le persone in sedia a rotelle possono parcheggiare al Busterminal (Est).

14.51 - È semplice fare il bilancio delle ultime tre trasferte europee del Milan, che equivalgono alle tre gare disputate dai rossoneri fuori casa nella scorsa stagione di Champions League. Il bilancio è di due sconfitte, una a Liverpool per 3-2 (reti di Rebic e Diaz) e una a Oporto per 1-0, e una vittoria, arrivata al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid grazie all'incornata di Messias. Stasera la prima trasferta continentale della stagione, alle 21 contro il Salisburgo.

14.01 - Come di consueto il terzino rossonero Theo Hernandez ha caricato l'ambiente sui social in vista della partita di questa sera contro il Salisburgo, in programma alle ore 21. Il messaggio del francese recita: "Nuova stagione di Champions League! Andiamo Milan!".

13.25 - La Red Bull Salisburgo è una squadra ostica, abituata a giocare la Champions League nonostante il ricambio continuo all'interno della propria rosa. Una squadra ancora più difficile da affrontare tra le mura domestiche della Salzburg Arena. Nella scorsa campagna di Champions League gli austriaci non hanno mai perso in casa nelle quattro gare affrontate davanti ai propri tifosi. Nel girone, la Red Bull ha vinto per 3-1 contro il Lille, per 2-1 contro il Wolfsburg e ha battuto nella gara decisiva per il passagio del turno il Siviglia, per 1-0. Nell'andata degli ottavi di finale, invece, il Saliburgo ha fermato sull'1-1 i campioni di Germania del Bayern Monaco.

12.51 - Direttamente dai nostri inviati a Salisburgo Antonio Vitiello e Pietro Mazzara, riportiamo la foto dell'Hotel dove il Milan sta alloggiando in queste ore in attesa della sfida di questa sera alle 21 della Salzburg Arena, valida per la prima giornata del gruppo E di Champions League. Già diversi tifosi rossoneri sono arrivati a Salisburgo e stanno occupando il centro della città: nel pomeriggio sono attesi altri arrivi.

12.25 - "Giroud, il derby la carica giusta per un gol in Champions" scrive il Corriere dello Sport. Il Milan di Pioli si aggrappa a Olivier Giroud in vista della sfida Champions in casa del Salisburgo. Il francese dovrebbe sostenere da solo il peso dell'attacco, alternandosi poi con Origi. L'anno scorso 0 gol in Champions, quest'anno punta a sbloccarsi sin da subito, grazie anche alla carica post-derby. "Giroud intende ritrovare il gol in trasferta molto prima rispetto a quanto successo l’anno scorso. In quel caso si dovette attendere il mese di febbraio, stasera il francese non vorrà indugiare" scrive il quotidiano.

12.01 - Ismael Bennacer, a poche ore dall'esordio in Champions League del suo Milan contro il Salisburgo, ha pubblicato un post su Instagram con questo messaggio: "Mi sono mancate le notti europee".

12.00 - Stefano Pioli dovrebbe confermare la stessa formazione che ha iniziato qualche giorno fa il derby contro l'Inter, con una sola novità: Saelemakers a destra al posto di Messias. Davanti a Maignan, spazio quindi a Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, mentre in mezzo al campo ci saranno i soliti Tonali e Bennacer. Oltre al belga, alle spalle di Giroud, ci saranno De Ketelaere e Leao.

11.50 - Ai microfoni di Milan TV, Davide Calabria ha parlato così del Salisburgo, avversario stasera del Milan in Champions League: "E' una squadra molto giovane, ma che ha già giocato questa competizione. Stanno facendo bene in campionato, sono preparati e allenati bene. Ci aspetterà la solita partita di Champions, quindi con ritmi elevati. Loro presseranno tanto, ma noi abbiamo preparato le giuste contromosse. Vogliamo iniziare bene il nostro percorso in Champions".

11.30 - Intervistato da Milan TV, Stefano Pioli ha presentato così il Salisburgo: "L'anno scorso il Salisburgo ha passato il girone, non ha mai perso in casa, nemmeno contro il Bayern Monaco agli ottavi. Sono una squadra veloce, noi dobbiamo fare la nostra partita. Il Salisburgo ha tanti giovani in squadra, ma sono pronti per giocare la Champions. Vincono da qualche anno il loro campionato, quindi sono una squadra abituata a giocare per vincere. Sono una squadra offensiva e veloce, magari potremo soffrire qualcosa difensivamente, ma credo che potremo trovare anche qualche spazio in avanti. Sappiamo che troveremo una squadra preparata, ma noi abbiamo bene in mente i nostri principi di gioco. Dovremo scendere in campo con grinta e determinazione. Lo stadio sarà molto caldo, il vero calcio è in ambienti così. Loro proveranno a fare la partita. Sanno palleggiare, ma anche verticalizzare. Attaccano in tanti. Sarà una partita in cui le due squadre penseranno ad attaccare e non solo a difendere".

11.10 - Questa sera a Salisburgo il Milan di Stefano Pioli farà il suo esordio stagione in Champions League. Per questo match, il Diavolo indosserà la prima divisa di questa stagione: consueta maglia rossonera, calzoncini e calzettoni neri. Mike Maignan vestirà invece la divisa tutta arancione.

10.48 - Il match tra Salisburgo e Milan in programma stasera alle 21 si giocherà con una bellissima cornice di pubblico visto che la Red Bull Arena sarà tutta esaurita: per questa sfida, valida per il Girone E della Champions League 2022-2023, sono infatti attesi circa 30 mila spettatori allo stadio, di cui 1500 che arriveranno dall'Italia.

10.08 - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christoph Freund, ds del Salisburgo, ha commentato così il progetto del Milan: "Non voglio parlare di altri club. Ogni società ha una storia, che dipende anche dal suo Paese. Oggettivamente è più facile in un campionato come il nostro inserire giovani giocatori, anche se pure da noi i ragazzi devono avere voglia e qualità per crescere e maturare al meglio. Nei cinque migliori campionati d’Europa è più difficile portare avanti questo tipo di progetto. Il Milan comunque è uno dei migliori al mondo, altrimenti non avrebbe vinto la Serie A. Negli ultimi anni ha cambiato pelle e si è rinforzato, puntando sull’esperienza di Giroud e Ibrahimovic e il talento di qualche giovane di livello. Vogliamo metterli in difficoltà col nostro calcio. Questa è la nostra sfida".

10.05 - Quella di stasera, salvo clamorose novità nelle prossime ore, dovrebbe essere anche la prima in Champions League da titolare di Charles De Ketelaere, il grande colpo del mercato estivo del Milan.

10.00 - In vista del match di stasera contro il Salisburgo, che segnerà l'esordio nella Champions League 2022-2023 del Milan, Stefano Pioli ha un solo dubbio di formazione: chi giocherà come attaccante esterno a destra tra Saelemaekers e Messias? Il belga sembra essere in vantaggio per completare il reparto offensivo rossonero che sarà guidato ancora una volta da Olivier Giroud, reduce da un gol nel derby. Il francese verrà preferito a Divock Origi, il quale potrà essere comunque utile a partita in corso. L'ex Chelsea ha segnato diversi gol importanti da quando è arrivato a Milanello, ma è ancora a secco in Europa: nella scorsa stagione, infatti, il numero 9 rossonero non è mai andato in gol in Champions League. Stasera avrà una nuova occasione e la speranza di tutti è che possa finalmente sbloccarsi anche in Europa.

09.39 -Dopo essere stato decisivo nel derby vinto sabato in rimonta contro l'Inter con due reti e un assist, Rafael Leao sogna un'altra serata da star stasera contro il Salisburgo in Champions League. Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che in attacco, oltre lui, Stefano Pioli si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud, in gol anche lui contro l'Inter.

09.29 - Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Salirburgo e Milan per il match di questa sera:

SALISBURGO: Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando.

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Amici e amiche di Milannews.it, stasera alle 21 il Milan farà il suo esordio in Champions League contro il Salisburgo e la nostra redazione vi farà compagnia fino al fischio d'inizio del match con questo live testuale per tenervi aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dall'Austria. Restate con noi!!!