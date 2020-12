LIVE MN - Verso Sampdoria-Milan: 4 assenze pesanti per Pioli. Tonali-Kessie in mediana

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

13.30 I CONVOCATI - Dopo il bel successo casalingo contro la Fiorentina, i rossoneri riprendono il filo in Serie A. Con Mister Pioli in panchina ma con qualche assenza a cui ovviare, ecco la lista dei convocati rossoneri per la sfida delle 20.45 di oggi a Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebić.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti nel live testuale con cui vi accompagneremo fino al fischio d'inizio di Sampdoria-Milan, posticipo serale valido per la decima giornata di Serie A. Gara difficile per i rossoneri, che contro la Sampdoria non potrà contare su giocatori importanti come Kjaer, Bennacer e Ibrahimovic, oltre alle assenze di Musacchio e Leao. Restate con noi per non perdere neanche un aggiornamento in vista della sfida che prenderà il via alle ore 20.45 allo stadio Marassi di Genova.