live mn Verso Slavia Praga-Milan: Tomori ancora titolare, in attacco i big

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus, Leao; Giroud. All. Pioli

12.30 - Arrivato Giorgio Furlani al pranzo Uefa con i dirigenti dello Slavia Praga. Con lui Oettle e Masi: CLICCA QUI per vedere il video e per leggere le sue brevi dichiarazioni sulla gara di questa sera

12.00 - Rafael Leao e Olivier Giroud torneranno titolari in casa dello Slavia Praga: il portoghese ha saltato l'ultima partita di campionato contro l'Empoli per squalifica, mentre il francese ha iniziato dalla panchina per lasciare spazio a Luka Jovic come centravanti (l'ex Arsenal e Chelsea è entrato in campo nella ripresa). A completare l'attacco milanista ci sarà Christian Pulisic a destra e Ruben Loftus-Cheek come trequartista. In difesa, Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Alessandro Florenzi e dunque come terzino destro agirà capitan Davide Calabria. A sinistra confermatissimo Theo Hernandez, mentre c'è un ballottaggio in mezzo per il compagno di reparto di Fikayo Tomori: Simon Kjaer o Matteo Gabbia? Molto dipenderà anche dalle condizioni del centrale italiano che comunque parte in vantaggio. A centrocampo, infine, torna dall'inizio Adli: il francese sarà di fianco a Tijjani Reijnders.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Le ultime 48 ore non sono state semplici per il Milan per questioni extra-campo ma come ieri Pioli ha detto in conferenza stampa, la squadra si è mantenuta serena e oggi è pronta a scendere in campo, alle ore 18.45, contro lo Slavia Praga all'Eden Arena per gicoarsi l'accesso ai quarti di finale di Europa League. L'ottavo di andata, una settimana fa, è finito 4-2 per il Milan che avrebbe potuto anche concludere con un risultato più ampio vista la superiorità numerica per quasi tutta la partita. Oggi ci si gioca molto della stagione rossonera. Seguite l'avvicinamento alla sfida con il live testuale dedicato con tutte le novità e aggiornamenti, in arrivo anche da Praga grazie al lavoro dei nostri inviati in Repubblica Ceca. Restate con noi!