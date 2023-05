LIVE MN - Verso Spezia-Milan, Diaz in campo e De Ketelaere in panchina

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Origi; Rebic

14.02 - Le due squadre, nei sei incontri disputati finora, considerando tutte le competizioni, non hanno mai pareggiato. Nello storico dei risultati, infatti, si registrano quattro vittorie dei rossoneri - tre in Serie A, compreso il match di andata dello scorso novembre, e una in Coppa Italia - e due per i liguri - entrambe nel massimo campionato italiano.

13.38 - Lo Spezia di Leonardo Semplici ritrova, dopo tre giornate, il suo punto di riferimento in attacco, Mbala Nzola, dal primo minuto. Con lui, nel tridente offensivo, Simone Verde a destra ed Emmanuel Gyasi a sinistra. A centrocampo il trittico composto da Salvatore Esposito, Albin Ekdal e Mehdi Bourabia. In difesa: Kelvin Amian a destra, Ethan Ampadu e Przemyslaw Wisniewski al centro e Dimitrios Nikolaou sulla corsia opposta. In porta ci sarà l'inamovibile Bartlomiej Dragowski.

13.06 - Ecco, di seguito, la designazione arbitrale di Spezia-Milan, gara valida per la 35ª giornata di Serie A:

Arbitro: sig. Doveri (sezione di Roma 1)

Assistente 1: sig. Bindoni

Assistente 2: sig. Bresmes

IV uomo: sig. Pairetto

Var: sig. Marini

AVar: sig. Mariani

12.44 - Spezia-Milan, gara valida per la 35ª giornata di Serie A, sarà visibile in diretta e in streaming su Dazn - con l'applicazione dedicata, fruibile su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast - e in live web su MilanNews.it.

12.31 - Con il doppio infortunio in rapida successione di Bennacer e Krunic, ecco che il MIlan in mezzo al campo si deve affidare a Tommaso Pobega: il centrocampista triestino nella seconda parte dell'anno è stato impiegato con meno continuità ma ha sempre fatto il suo e in questo finale di stagione saraà il jolly del centrocampo rossonero. La prima grande chance se la giocherà oggi in Liguria quando Pioli lo schiererà, con ogni probabilità, dal primo minuto in mezzo al campo.

12.17 - Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, Stefano Pioli nella partita di questo pomeriggio alle 18 contro lo Spezia non può fare a meno di tre giocatori insostituibili, in particolar modo alla luce dell'epidemia di infortuni che si è abbattuta a Milanello nell'ultima settimana. Oggi scenderanno regolarmente in campo, in barba al turnover, sia Mike Maignan che Theo Hernandez e Sandro Tonali.

12.00 - Stefano Pioli dovrebbe cambiare qualcosa, ma non tutta la formazione come già visto in altre occasioni, anche perché le tante assenze rendono diverse scelte praticamente obbligate. In porta Mike Maignan; davanti a lui Kjaer e Tomori, a sinistra Theo Hernandez e a destra Kalulu. In mezzo al campo torna dal primo minuto Tommaso Pobega, con Tonali al suo fianco. In attacco, turno di riposo per Giroud, spazio dall'inizio a Saelemaekers, Diaz e Origi, alle spalle di Rebic. De Ketelaere invece partirà dalla panchina.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Giornata importantissima per il Milan che oggi scende in campo a La Spezia alle 18 per disputare la 35esima giornata di Serie A. I rossoneri sono nel weekend in mezzo ai due euroderby: l'andata persa male e ora servirà l'impresa al ritorno. Intanto in campionato servono assolutamente i tre punti per riuscire a continuare a sperare nelle prime quattro posizioni: occorrerà portarli a casa contro una squadra, lo Spezia, attualmente in zona retrocessione. Seguite l'avvicinamento alla gara con il live di MilanNews.it. Restate con noi!!