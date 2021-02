LIVE MN - Verso Stella Rossa-Milan: prima da titolare per Manduzkic, Kalulu e Tomori in difesa

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo; Meite, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

16.36 MANDZUKIC IN EUROPA - Mario Mandzukic ritorna a giocare titolare con la maglia di una squadra italiana dopo molto tempo. Quasi due anni, visto che nel maggio del 2019 il croato aveva giocato l'ultima sfida con la Juventus, ma era subentrato - facendo gol - nell'1-1 contro l'Atalanta. L'arrivo di Sarri lo aveva praticamente epurato, così per andare all'undici titolare bisogna tornare all'andata contro l'Ajax, 1-1 in Champions League, per un'ora in campo con la sensazione che la settimana successiva potesse essere una pratica sbrigativa. Forse è lo sliding doors della carriera di Mandzukic e della Juventus, visto che De Ligt al ritorno diede il colpo di grazia alle speranze bianconere. Indubbio che il suo approccio con la nuova realtà milanista non abbia creato un effetto esagerato, perlomeno non come quello di Ibrahimovic un anno fa. 76 minuti, 0 gol e due sconfitte contro Atalanta e Spezia. La scelta di tornare in Italia, in un Milan che sta andando oltre più ogni rosea previsione, per ora non ha pagato come avrebbe dovuto. Questa sera, contro la Stella Rossa e con il compagno di nazionale Rebic alle sue spalle, ha una grande opportunità per lasciare un marchio e ricominciare ciò che, due anni fa, è stato interrotto a metà con l'eliminazione contro l'Ajax.

16.00 I PRECEDENTI A BELGRADO - Questa sera sarà la terza volta che il Milan scenderà in campo allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, noto anche come Marakàna. Nei due precedenti, la formazione rossonera ha sempre battuto la Stella Rossa: il primo risale al ritorno degli ottavi della Coppa dei Campioni 1988-1989 (10 novembre 1988), in cui il Diavolo vinse 3-5 dopo i calci di rigore, mentre il secondo è datato 22 agosto 2006 e in quell'occasione il Milan trionfò 2-1 nel ritorno del terzo turno preliminari della Champions League 2006-2007.

15.49 SIMIC IN VISITA - Secondo quanto riferisce Sky, nelle ore che precedono il match di stasera del Milan contro la Stella Rossa, Dario Simic, ex difensore rossonero che attualmente lavora nella federazione croata, ha fatto visita nel ritiro del Milan a Belgrado dove ha potuto rivedere anche il suo ex compagno Paolo Maldini.

15.25 TOMORI TITOLARE - Nella formazione titolare del Milan che dovrebbe giocare questa sera contro la Stella Rossa, ci sarà spazio in mezzo anche alla difesa anche per Fikayo Tomori, giocatore arrivato a gennaio dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Il giovane centrale inglese tornerà a giocare una partita di una competizione europea per club dopo 471 giorni: l'ultima sua presenza in Europa risale infatti al 5 novembre 2019, quando giocò in Champions League con la maglia dei Blues contro l'Ajax (4-4 il risultato finale).

15.13 DOVE VEDERLA - Questa sera il Milan affronterà la gara di andata contro la Stella Rossa. La sfida valevole per i sedicesimi di Europa League sarà una gara importante e da non sottovalutare. La partita sarà visibile dalle 18.55 su Sky Sport.

14.59 L'AVVERSARIO - Il Milan affronterà stasera nell'andata dei sedicesimi di Europa League la Stella Rossa, che ha passato la fase a gironi come seconda classificata del gruppo L alle spalle dell'Hoffenheim. I serbi hanno ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando nove gol e subendone appena quattro in sei partite. Ecco nel dettaglio tutti i risultati della squadra di Stankovic nella fase a gironi di Europa League:

Hoffenheim-Stella Rossa 2-0

Stella Rossa-Slovan Liberec 5-1

Stella Rossa-Gent 2-1

Gent-Stella Rossa 0-2

Stella Rossa-Hoffenheim 0-0

Slovan Liberc-Stella Rossa 0-0

14.45 L'ARBITRO - La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per l’andata dei 16esimi di finale di Europa League. Stella Rossa-Milan, in programma stasera alle ore 18.55, sarà diretta dal greco Tasos Sidiropoulos. Per Sidiropoulos si tratta del primo incrocio con i rossoneri. Ecco tutta la squadra arbitrale per il match in terra serba:

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE)

Assistenti: Polychronis Kostaras (GRE) - Lazaros Dimitriadis (GRE)

Var: Bastian Dankert (GER)

Assistente Var: Bibiana Steinhaus (GER)

Quarto uomo: Ioannis Papadopoulos (GRE)

13.40 TRIDENTE INEDITO - Sarà un tridente inedito quello che agirà alle spalle di Mandzukic nel match contro la Stella Rossa. Come riporta Tuttosport, infatti, Castillejo, Krunic e Rebic non hanno mai giocato insieme nel corso di questa annata sportiva e saranno chiamati a innescare Super Mario, il quale ritroverà la sua posizione naturale di centravanti.

13.00 PRIMA PER MANDZUKIC - Salvo sorprese quella di stasera sarà la prima partita da titolare di Mario Mandzukic con la maglia del Milan. Mister Pioli l'ha ammesso in conferenza, il croato guiderà l'attacco rossonero al posto di Zlatan Ibrahimovic. Dietro l'ex Juventus un tridente piuttosto inedito: Castillejo, Krunic e Rebic completeranno il reparto offensivo. Panchina per Leao, Saelemaekers e Calhanoglu, con il turco che potrebbe comunque fare qualche minuto nella ripresa per mettere minuti nelle gambe e trovare la miglior condizione in vista del derby.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra "diretta" di avvicinamento a Stella Rossa-Milan, gara valida per l'andata dei sedicesimi finale di Europa League. Dopo la brutta sconfitta contro lo Spezia, i rossoneri di Pioli sono pronti a ripartire dalla sfida con la squadra dell'ex neroazzurro Dejan Stankovic. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.