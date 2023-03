LIVE MN - Verso Tottenham-Milan: Diaz e Giroud recuperati e titolari, in mezzo c'è Krunic con Tonali

12.57 - Mancano ancora diverse ore al fischio d'inizio di Tottenham-Milan, ma a Londra sono già presenti tanti tifosi rossoneri. Gli inviati di Milannews.it nelle capitale inglese hanno raccolto le sensazioni di alcuni di loro in vista del match di questa sera valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Clicca QUI per vedere il video!!!

13.49 - Ismael Bennacer, rientrato in campo sabato a Firenze dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori circa un mese e regolarmente convocato per il match di Champions Leagie di stasera contro il Tottenham, ha pubblicato questo messaggio su Twitter: "Obiettivo quarti di finale".

12.13 - L'atmosfera allo stadio questa sera per Tottenham-Milan sarà caldissima. Lo stesso non si può dire invece del clima atmosferico di oggi a Londra: questa mattina, infatti, pioggia, vento e neve nella capitale inglese e temperatura vicino allo zero. Nonostante questo, in giro per la città ci sono già tantissimi tifosi rossoneri.

11.36 - In vista di stasera tra Tottenham e Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Thiaw o Kjaer: chi prende Kane?". Il pericolo numero uno per i rossoneri sarà il centravanti inglese che all'andata venne annullato da Simon Kjaer. Stasera però Stefano Pioli non dovrebbe schierare il danese titolare e quindi a marcare il capitano degli Spurs sarà Malick Thiaw che giocherà in difesa insieme a Pierre Kalulu e a Fikayo Tomori.

11.12 - Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, questa sera Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, il fondo proprietario del Milan, non sarà allo stadio per assistere dal vivo al match dei rossoneri contro il Tottenham, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League.

11.00 - Due giorni fa c'erano grossi dubbi sulla presenza contro il Tottenham sia di Olivier Giroud che di Brahim Diaz: il primo a causa della febbre, il secondo invece per una lieve distorsione al ginocchio. Per fortuna entrambi hanno risolto i rispettivi problemi e sono stati recuperati per il match di stasera a Londra: il centravanti francese e il trequartista spagnolo dovrebbero partire dal primo minuto.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Tottenham-Milan (ore 21) e la nostra redazione, grazie al nostro consueto live testuale, vi terrà compagnia con tutti gli ultimi aggiornamenti che arriveranno da Londra in vista dell'ottavo di ritorno di Champions League tra gli Spurs e i rossoneri. Si riparte dall'1-0 per il Diavolo dell'andata. Restate con noi!!!