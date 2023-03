LIVE MN - Verso Udinese-Milan: assente Theo Hernandez. Chance per Ibrahimovic

MilanNews.it

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo-Touré; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

13.20 – Sono tre i diffidati in casa Milan per la sfida contro l’Udinese, valida per la ventisettesima giornata di Serie A e in programma questa sera alla Dacia Arena alle ore 20.45. Fra i rossoneri Davide Calabria, Simon Kjaer e Ante Rebic saranno a rischio squalifica per la prossima gara, prevista in casa del Napoli. Tra le fila dei friulani, invece, diffidati Becao, Lovric, Pereyra, Perez, Udogie e Walace.