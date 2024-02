live mn - Youth League, Milan-Braga (1-0): numero di Scotti e Sia segna!

33' Rimane a terra Stalmach dopo un contrasto in area di rigore rossonera: necessario l'intervento dello staff milanista

29' Contropiede di Dinis Rodrigues che parte in campo aperto: Nsiala e Simic fanno ottima guarda, con il serbo che si immola sul tiro a botta sicura dal limite

27' Camarda scappa via a Matos che lo trattiene: ammonito il capitano del Braga

24' GOL DEL MILAAAAAN! Che gol!! Scotti viene pescato da un bellissimo lancio di Victor. L'esterno poi è strepitoso superando con un doppio passo e lasciandolo sul posto. Scotti mette teso e rasoterra in mezzo: il pallone attraversa tutta l'area piccola e arriva da Sia che sul secondo palo, a porta vuota, si fa perdonare l'errore dal dischetto. Milan in vantaggio!!

19' Si scuote Jimenez sulla sinistra: lo spagnolo mette il turbo e semina due avversari. Il cross però è troppo lungo

16' TRAVERSA BRAGA! Contropiede veloce di Vasconcelos che calcia dalla lunga distanza: il tiro è deviato da Simic e per poco non beffa Raveyre salvato dalla traversa. Sul rimpallo Zeroli interviene in ritardo e viene ammonito

12' PARA CARVALHO! Il portiere portoghese rimedia all'errore e neutralizza la conclusione di Scotti anche con l'aiuto del palo! Occasione sprecata per i rossoneri...

11' Pasticcio del portiere del Braga che regala il pallone a Sia che penetra in area, salta due uomini e viene steso: calcio di rigore!

10' Ancora Braga! Questa volta è Dinis Rodrigues a penetrare dalla sinistra: ha poco angolo ma conclude comunque in porta. Para ancora Raveyre.

8' Prima occasione per gli ospiti: Duarte premia l'inserimento di Vasconcelos che prova a sorprendere Raveyre sul primo palo: risponde il portiere in angolo. Sul corner pallone buono per Noro che calcia a botta sicura ma trova ancora l'opposizione dell'estremo difensore rossonero

7' Bella palla di Nsiala in profondità per Scotti che mette in mezzo: nessuno però arriva sul pallone

5' Il Milan prova subito a controllare il gioco: subito grande intensità e agonismo in campo

1' Si comincia al Puma House!

- Questa la squadra arbitrale che è stata designata per questa gara:

Arbitro: Miloš Milanović SRB

Assistenti: Novak Novaković SRB - Nemanja Todorović SRB

Quarto uomo: Marco Monaldi ITA

- Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Jimenez; Stalmach, Victor, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp: Bartoccioni, Bartesaghi, Malaspina, Parmiggiani, Sala, Bonomi, Simmelhack. All. Ignazio Abate.

BRAGA (4-2-3-1): Joao Carvalho; Marques, Noro, Matos, Chissumba; Barbosa; Rodrigues; Duarte, Vasconcelos, Kelvin; Rodrigues. A disp.: Znuderi, Costa, Salvador, Abreu, Faria, Furtado, Patricio. All. Rui Duarte

- La partita si disputa in gara secca e se al termine dei tempi regolamentari ci sarà ancora una situazione di parità, la sfida si deciderà ai calci di rigore. La vincente di questa sfida avrà l'opportunità di giocare in casa il quarto di finale - sempre in gara secca - contro la vincente di Real Madrid-Lipsia, che giocheranno oggi alle 18

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Benvenuti al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara dove tra pochi minuti ci sarà il calcio di inizio di Milan-Sporting Braga, gara valevole per gli ottavi di finale di Youth League, massima competizione europea per la squadre giovanili. I rossoneri di Abate sono reduci dalla Final Four raggiunta nella scorsa stagione e faranno di tutto per ripetersi anche in questa, con una squadra più matura e che anche in campionato sta lottando per le posizioni di vertice. Restate con noi per seguire il live testuale della partita e rimanere aggiornati azione dopo azione!