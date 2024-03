live mn Youth League, Milan-R.Madrid (1-1): finisce qui, si va ai tiri di rigore

FINE PARTITA - Si va ai tiri di rigore! ll Milan entra in campo molto più ordinato nella ripresa e i frutti si vedono: il Real non crea praticamente più nessun pericolo alla porta di Raveyre. I rossoneri non creano tanto ma alla fine producono, dopo il pareggio di Sia in avvio di secondo tempo, diverse situazioni interessanti senza sfruttarle. Ora il posto nella final four si deciderà dal dischetto, come contro il Braga!

90' Sei minuti di recupero

90' Esce Camarda, stanchissimo, entra Simmelhack. Esce Duran nel Real ed entra Moreno

88' Che occasione persa per il Milan! Scotti fa partire il contropiede in 3 contro 2: apre per Sala che però non punta l'uomo ma prova una conclusione da fuori area che sbatte sul difensore

87' Si rivede il Real: Fortea pesca in mezzo Gonzalo che prova una difficile torsione di testa. Fuori

84' Grande intervento volante di Simic che con una acrobazia spazza l'area: il pallone sarebbe arrivato all'attaccante del Real tutto solo sul secondo palo

83' Esce Sia, autore del gol e migliore in campo: dentro Malaspina

82' Bella imbucata di Sia per Zeroli che non vede Camarda libero in mezzo all'area e prova la soluzione in solitaria: murato dal difensore

81' Contropiede del Milan con Camarda che suggerisce per Stalmach: il polacco non ha il passo per arrivare fino in fondo, rientra sul destro e calcia centrale. Brivido per Quetglas che in un primo momento non controlla

77' Fase molto spezzettata della partita tra falli e interruzioni: pochissime le occasioni ora, da una parte e dall'altra. In questo momento è Camarda che è rimasto a terra dopo un intervento a palla lontana di Martinez non bellissimo ma giudicato regolare

70' CHE OCCASIONE PER CAMARDA! Super azione di Zeroli che si accende mandando fuori giri un avversario e poi imbuca per Camarda: l'attaccante rossonero calcola male la traiettoria e non riesce a colpire il pallone, solo davanti al portiere del Real

69' Primi cambi anche nel Milan: dentro Bartesaghi e Sala, escono Magni e Victor

68' Terzo cambio nel Real: esce De Llanos ed entra Yanez

65' Il Milan, al di là del gol, è entrato con maggiore spirito in questo secondo tempo: il pallino rimane sempre in mano al Real ma i rossoneri tengono meglio il campo, soprattutto in fase di non possesso e di pressione

64' Bellissima punizione del neoentrato Fortuny che fa la barba all'incrocio dei pali

63' Incredibile gestione dell'arbitro che dà il pallone al Milan dopo aver toccato il pallone. Il Real non aspetta che i rossoneri restituiscano la sfera e viene fischiato un fallo a Nsiala che viene anche ammonito. Brutta gestione del direttore di gara qui

58' Ramòn non ce la fa: il capitano del Real Madrid viene sostituito con Serrano. Doppio cambio per Arbeloa: esce anche Meso ed entra Fortuny

56' Ora il gioco è fermo per prestare soccorso a Ramòn che ha avuto la peggio dopo uno scontro con Scotti

55' Parte in contropiede il solito Gonzalo: Nsiala è attento e fa buona guardia, rimontando il giocatore spagnolo

51' GOL DEL MILAAAAAAAAN!!!!! HA SEGNATO DIEGO SIA!!!! Grandissima serpentina del numero 11 che si presenta davanti a Quetglas e lo buca sotto le gambe. Era la svolta che serviva ai rossoneri! Esploso tutto il pubblico presente al Puma House of Football.

46' Si ricomincia!

FINE PRIMO TEMPO - Prima frazione di gioco in apnea per il Milan che soffrono la pressione e il tasso tecnico del Real. La squadra di Abate supera poche volte la metà campo e crea quasi zero pericoli alla porta madrilena. Il Madrid invece passa in vantaggio su rigore alla mezz'ora e poi va vicino al raddoppio: Raveyre con due parate monstre tiene in vita il Diavolo. L'intervallo arriva come una boccata d'aria fresca.

45' Un minuto di recupero

43' ANCORA MIRACOLO DI RAVEYRE! Altro paratone di Raveyre che esce a croce e chiude lo specchio a De Llanos che si era presentato tutto solo davanti alla porta rossonera

40' GRAN PARATA RAVEYRE! Soffre ancora il Milan che non riesce a scuotersi. Gran parata di Raveyre che salva sulla deviazione da pochi passi di De Llanos. La squadra di Abate è aggrappata a Raveyre e Simic

33' GOL REAL! Gonzalo calcia benissimo dal dischetto incrociando con il destro: Raveyre intuisce ma il rigore è tirato con grande potenza e precisione. Real in vanrtaggio meritatamente, il Milan ancora deve rendersi pericoloso

32' RIGORE PER IL REAL! Magni e Nsiala sorpresi da Gonzalo sulla fascia destra: lo spagnolo entra in area e viene steso da Magni. Fallo fischiato dal guardalinee

30' Altra uscita non perfetta di Raveyre: ancora una volta Gonzalo non ne approfitta e di testa mette a lato

24' Grande pressione del Real nell'area rossonera in questa fase: i rossoneri si salvano con diversi rimpalli da una situazione di calcio d'angolo. Problemi in fase di impostazione per la squadra di Abate

20' OCCASIONE REAL! Gran palla di Pol Duran che trova con un bell'arcobaleno l'inserimento di Gonzalo sul secondo palo: il madrileno colpisce di prima intenzione da posizione angolata e trova l'opposizione di Raveyre. Il Milan ora soffre

14' Palacios prova la conclusione da circa 25 metri su punizione: il pallone è deviato dalla barriera e non finisce di molto alto sopra la traversa di Raveyre. Sull'angolo il portiere non esce benissimo: Palacios non se lo aspetta e colpisce alto di testa

10' PALO REAL MADRID! Esce male il Milan in impostazione con De Llanos che recupera in posizione avanzata, sfrutta lo scivolone di Bakoune e solo davanti a Raveyre, impatta il palo. Il pallone rimbalza sulla schiena del portiere rossonero e Simic si avventa per primo e libera l'area

5' Prova a rispondere il Real con una conclusione da fuori Palacios: il tiro non è potente ma angolato, Ravyere si deve distendere per spingere in angolo

4' Prova a farsi vedere Scotti su una bella apertura di Magni: calcio d'angolo Milan. Dalla bandierina ci prova Nsiala, marcato stretto, ma non è un problema per Quetglas

1' Cominciata al Puma House!

- Jimenez assente per infortunio muscolare, comunque presente in tribuna, così come Antonio D'Ottavio in rappresentanza della dirigenza rossonera

- Questa la squadra arbitrale: dirige il tedesco Jablonski, coadiuvato dai connazionali Koslowski e Beitinger. Il quarto uomo è l'italiano Bonacina

- Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Stalmach, Eletu, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp.: Bartoccioni, Bartesaghi, Malaspina, Skoczylas, Parmiggiani, Sala, Simmelhack. All: Ignazio Abate.

REAL MADRID (4-3-3): Quetglas; Fortea, Martinez, Ramon, Youssef; Duran, Perea, Palacios; Meso, De Llanos, Gonzalo. A disp.: Gonzalez, Manuel Serrano, Moreno, Fortuny, Paulo Iago, Daniel Yanez, Aguado. All: Alvaro Arbeloa.

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Tra pochissimi minuti, in un Puma House of Football gremito in ogni ordine di posto, Milan e Real Madrid scenderanno in campo per affrontarsi nei quarti di finale di Youth League. I rossoneri di Abate vogliono ripetersi e raggiungere le semifinali come l'anno passato, di fronte però ci sono i blancos allenati da un altro ex giocatore come Arbeloa. La gara si deciderà tutta in questi 90 minuti: gara secca con l'eventualità dei tiri di rigore se la situazione sarà ancora ferma sulla parità al triplice fischio. Seguite il live testuale della partita, che sarà trasmessa sull'App ufficiale rossonera, su Sky Sport 1 e su Uefa TV. Restate con noi!