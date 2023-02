LIVE MN - Youth League, Milan-Ruh Lviv (0-0): Foglio sfiora il palo...

Fonte: aggiornamenti a cura di Ferrazzi e Gioia

12' Prima conclusione in porta del Milan: Stalmach ci prova dalla distanza, Hereta blocca in due tempi.

13' Altra chance per Stalmach: bel pallone in profondità di Traoré per il centrocampista rossonero che prova a concludere verso la porta in scivolata, Hereta blocca tutto in uscit bassa.

21' Grandi proteste rossonere per un intervento dubbio in area di Roman su Traorè. Il direttore di gara però lascia correre.

4' Punizione per il Milan dalla fascia destra: cross in area di Traoré, Zeroli salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuto al "Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara" dove tra poco la Primavera del Milan scenderà in campo contro gli ucraini del Ru Lviv negli ottavi di Youth League (gara secca, in caso di partità al 90' si andrà direttamente ai calci di rigore). Chi vincerà affronterà ai quarti una tra Atletico Madrid e Genk. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Ruh Lviv:

MILAN: (4-3-3) Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Foglio, Stalmach, Zeroli; Traoré, Longhi, El Hilali. A disp.: Bartoccioni, Nsiala, Alesi, Cuenca, Malaspina, Mangiameli, Bartesaghi. All.: Abate.

RUH LVIV: (4-2-3-1) Hereta; Kitela, Sliubyk, Kholod, Roman; Sapuha, Pidhurskyi; Dobrianskyi, Rusiak, Stoliarchuk; Panchenko. A disp.: Vanivskyi, Tovarnytskyi, Boiko, Botskiv, Kvas, Kasarda, Mykhalchuk. All.: Ponomarov.