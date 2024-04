live mn Youth League, Porto-Milan (0-0): meglio il Milan, Porto schiacciato in difesa

10' | Dieci minuti ed è ancora 0 a 0 a Nyon. Il vincitore di questa sfida affronterà lunedì l'Olympiakos nella finalissima di questa final four di Youth League.

5' | Altro calcio d'angolo per il Milan, meglio del Porto in questi primissimi minuti di partita. Come in occasione di quello al primo minuto, però, anche in questo caso i rossoneri poco hanno ottenuto da questo corner.

1' | Prima manovra offensiva del Milan, che ha subito provato a pungere sulla fascia destra il Porto con un cross dal fondo di Magni, deviato poi in calcio d'angolo da un difensore lusitano. La formazione di Ignazio Abate, però, non è riuscita a sfruttare al meglio il corner a disposizione.

1' | Si parte a Nyon. Il primo pallone della partita è giocato dal Porto.

Queste le formazioni ufficiali di Porto e Milan per la sfida valida per le semifinali di Youth League:

PORTO: (4-3-3) Diogo Fernandes; Martim Fernandes, Antonio Ribeiro, Gabriel Bras, Dinis Rodrigues; Joao Teixeira, André Oliveira, Rodirgo Mora; Gonçalo Sousa, Anhà Candé, Jorge Meireles. A disp.: Gustavo Lacerda, Bernardo Ferreira, Luis Gomes, Tiago Campos, Gil Martins, Cardoso Valera, Tiago Andrade. All.: Capucho.

MILAN: (4-3-3) Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp.: Bartoccioni, Bakoune, Parmiggiani, Liberali, Sala, Bonomi, Simmelhack. All.: Abate.

L'attesa è finita: a breve avrà inizio presso il Colovray Sport Centre di Nyon la semifinale di UEFA Youth League fra il Porto di mister Capucho ed il Milan di Ignazio Abate.

La formazione rossonera è arrivata a questo punto della competizione dopo aver affrontato nel gruppo F Borussia Dortmund, PSG e Newcastle, per poi superare nei così detti knockout stage prima il Braga e poi il Real Madrid, entrambe battute dopo una serie (quasi) infinita di calci di rigore. Dall'altro lato, invece, i portoghesi nel loro gruppo H hanno affrontato Barcellona, Shakhtar e Royal Antwerp, per poi confrontarsi alle fasi ad eliminazione diretta con l'AZ Alkmaar, battuto ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ed il Mainz, annichilito 4 a 1 nel precedente turno.

Quella fra Porto e Milan si prospetta dunque essere una partita ricca di talento e spettacolo che vale la finale di una competizione europea, motivo per il quale vi suggeriamo di seguire il live testuale di MilanNews.it per non perdervi neanche un'emozione di questa sfida!