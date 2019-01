Lontano dalla porta e senza palla, così Paquetà rischia di intristirsi: Gattuso dovrà aiutarlo molto

Bene ma non benissimo. Ancora una volta (la prima a San Siro), Lucas Paquetà ha deliziato i tifosi rossoneri con alcuni tocchi da leccarsi i baffi, ma nel complesso non è riuscito a incidere su un match per niente facile contro un avversario di grande spessore. L’ex Flamengo - alla quarta gara di fila da quanDo è in Italia - ha finito la benzina nella ripresa, ma non è questo il punto.

PECCATI - Il fatto, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è che il brasiliano, anche contro il Napoli, ha giocato troppo lontano dalla porta. Il suo calcio è un'altra cosa e non può prescindere dalla trequarti. Ok, il ragazzo deve abituarsi a considerare tacco e suola eccezioni, non la regola, e usare di più le parti meno nobili della scarpa, ma questi sono peccatucci di gioventù che col tempo imparerà a redimere.

AIUTO - Il vero problema è che Lucas, lontano dalla porta e senza palla (e col freddo pungente di Milano), rischia di intristirsi: queste, osserva la Gazzetta, sono le condizioni meno ideali per un brasiliano in Italia. Paquetà sta guadando il periodo più delicato della sua carriera, quello - si spera - della definitiva consacrazione: Gattuso dovrà aiutarlo molto. Anche tatticamente.