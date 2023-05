Mercato deludente sì, tranne per uno. E la conferma arriverà anche contro la Juve

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Ep. 373 - Thiaw nota positiva. Titolare anche contro la Juve

Gli acquisti fatti dal Milan durante l'ultimo calciomercato estivo sono stati deludenti; non solo per chi ha trovato poco spazio come Adli e Vranckx, ma anche e soprattutto per coloro - come De Ketelaere e Origi - da cui ci aspettava un innesto grosso di qualità nella rosa. Tutti, tranne uno: Malick Thiaw.

Il difensore tedesco, arrivato a fine agosto 2022 per 8,5 milioni bonus compresi dallo Schalke04 nella Serie B tedesca, si è imposto lungo il corso della stagione come la vera sorpresa dell'annata rossonera. Dopo una prima parte di annata vissuta in panchina, con qualche sporadica, ma buona, apparizione sul campo, Thiaw ha preso vigore nelle gerarchie ad inizio febbraio 2023, diventando prima perno della difesa a 3 e poi certezza al momento di scendere in campo anche nella difesa a 4.

La conferma della bontà del suo investimento sta anche nelle scelte di Pioli: dopo averlo schierato da titolare nel ritorno del derby, Thiaw giocherà dal primo minuto anche la decisiva e importantissima sfida di domenica all'Allianz Stadium contro la Juventus. Nel podcast odierno l'approfondimento sul difensore tedesco: clicca sul banner per ascoltarlo!