Milan, asse caldissimo con il Chelsea: Fabregas subito e Bakayoko (che spinge per restare) in estate

Il mercato rossonero si muove sull’asse Milano-Londra. Un colpo a gennaio e un’operazione da perfezionare in estate: Milan e Chelsea continuano a trattare in viste delle prossime sessioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane Leonardo ha avuto modo di dialogare più volte con Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich. Tramontata la pista Christensen, in gioco restano Fabregas e Bakayoko.

NODO DA SCIOGLIERE - Lo spagnolo è in scadenza di contratto e ha già avuto parecchie richieste non soltanto dall’Europa (Atletico Madrid e Lione). Pare siano arrivate ricche proposte dalla Cina e dal Giappone, che il giocatore avrebbe già scartato. C’è interesse, invece, per il Milan, con Leonardo che ha già incontrato Darren Dein, il rappresentante dell’ex Barça e Arsenal. Il gradimento tecnico per i rossoneri - scrive la rosea - è chiaro, ma resta il nodo economico. Il Chelsea vuole 10 milioni di euro per liberarlo subito, mentre il calciatore chiede un ingaggio di circa 5 milioni fino al 2021. Cifre piuttosto inducono alla cautela.

SCONTO - Discorso diverso per Bakayoko, tra i migliori in campo anche contro il Parma. Il Milan sta entrando nell’ordine delle idee di riscattarlo a fine stagione, ma vorrebbe uno sconto sui 35 milioni fissati con il Chelsea. In estate l’operazione è stata curata da Federico Pastorello, al quale ora spetta il compito (non facile) di convincere i Blues a concedere condizioni più favorevoli. Dal canto suo, Bakayoko ha già fatto sapere di voler restare in rossonero.