Milan, avanti tutta per De Ketelaere. Sabato amichevole contro il Colonia (POSCAST)

MilanNews.it

Dopo Origi, il Milan ha presentato anche Yacine Adli. Ma il mercato dei rossoneri non si ferma, anzi sta diventando sempre più caldo, in particolare per quel che riguarda Charles De Ketelaere: è lui il grande obiettivo per la trequarti del Diavolo, che è pronto a fare un rilancio dopo la prima offerta da 20 milioni di euro più bonus è stata rifiutata dal Bruges. Sempre aperta poi anche la pista che porta a Renato Sanches, anche se il club di via Aldo Rossi deve ancora trovare un accordo con il centrocampista.

Intanto, a Milanello la squadra rossonero prosegue la sua preparazione estiva in vista anche dell'amichevole di sabato contro il Colonia. Al gruppo di Pioli si sono giù rinuiti anche i primi nazionali, vale a dire Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu.

Nel podcast odierno di Filippo D'Angelo l'approfondimento su queste tematiche: clicca sul banner per ascoltarlo!