Milan, Florenzi in crescita nelle ultime gare: i rossoneri si affidano alla duttilità dell'ex Roma

Nella lunga corsa a tappe quale è il campionato italiano, ogni squadra ha bisogno di disporre di una rosa ampia e affidabile dal punto di vista della continuità delle prestazioni. Le possibili defezioni che possono occorrere durante una stagione, infatti, necessitano di rimpiazzi all'altezza e in questo senso il Milan ha provato a costruire un gruppo ampio e completo proprio per cercare di ovviare a queste eventualità. L'acquisto di Florenzi, duttile esterno con qualità offensive e difensive, risponde a questa logica ma la dimostrazione di queste sue qualità non è ancora arrivata totalmente poichè il capitolino è stato costretto a diversi stop in questo inizio di stagione. In crescita nelle ultime gare, ora Florenzi dovrà dimostrare il suo valore sia per un riscatto personale che per le esigenze di un Milan che punta in alto.

VALORE AGGIUNTO - Una delle qualità maggiormente riconosciute a Florenzi è la sua duttilità: il classe 91' è un calciatore capace di ricoprire più ruoli che spaziano dalla posizione di terzino a quella di esterno offensivo sino ad arrivare al ruolo di mezz'ala. In questo senso in un Milan costretto a rinunciare a Calabria per alcune partite, Florenzi sta cercando di non fa rimpiangere il numero 2 rossonero con impegno e dedizione. Con l'Udinese e nella gara con il Napoli, anche se connesse a due prestazioni della squadra deludenti, il numero 25 è stato tra i più positivi cercando di spingere il Milan sia caratterialmente che tecnicamente.

VOGLIA DI RISCATTO - Alle qualità tecniche e tattiche del giocatore, ad oggi si aggiunge anche un prezioso boost caratteriale; la voglia di riscatto. Florenzi, dopo un lungo periodo di stop, vuole dimostrare di poter dare un contributo importante ad un Milan in difficoltà. Queste intenzioni sono state in parte confermate dall'atteggiamento di Florenzi nelle ultime gare come testimoniato dalle pagelle di Milannews.it: "Stantuffa in maniera perpetua sulla corsia di destra. Sfiora il gol del pareggio con un gran sinistro al volo che esce di pochissimo alla sinistra di Ospina. Ringhia ed è molto presente nella partita" Florenzi, dopo aver sfiorato il gol, ora vuole ritrovarlo per incidere da protagonista : il Milan, in questo senso, ne ha tremendamente bisogno per continuare a sognare e mentre il 25 rossonero per riconquistare l'autostima e la nazionale.