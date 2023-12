Milan, Natale è passato ma servono regali: il punto dal mercato (PODCAST)

Natale è già passato, ma i regali che chiede il Milan arriveranno nel 2024: da gennaio si apre il mercato e i dirigenti rossoneri sono chiamati a riparare la rosa al meglio. La situazione difesa sembra la più tragica, e per questo richiede interventi tempestivi: Gabbia c'è, ma chi altro? A centrocampo da sbrogliare la situazione Krunic, ma occhio agli infortuni degli altri. In attacco servono alternative, ma attenzione al costo e a chi c'è già in rosa. Tra le varie possibilità che si apriranno e le situazioni già in via di definizione, facciamo il punto a pochi giorni dall'apertura del mercato di gennaio con il nostro podcast. Buon ascolto!