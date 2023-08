Milan, Pioli conferma due notizie di mercato per gli ultimi giorni di trattative

Due giornate di campionato sono già passate, ma il calciomercato è ancora apertissimo e il Milan, nonostante i nove acquisti messi a segno, potrebbe non aver ancora finito il suo lavoro. Ci sono, infatti, ancora da sistemare alcune cessioni (con diversi giocatori fuori dal progetto tecnico rossonero) e cercare, eventualmente, di aggiungere un altro colpo in entrata... A confermarlo il diretto interessato: Stefano Pioli.

"Sapete come la penso...". Ha esordito così il tecnico rossonero in conferenza stampa parlando della possibilità che possa arrivare un nuovo 9 da affiancare a Giroud: "Giroud - ha spiegato Pioli a Sky - è un grandissimo giocatore, ma è chiaro che quando ci sarà la Champions, volendo essere competitivi in entrambe le competizioni, nessuno potrà garantirti il 100% per tutta la stagione. Più soluzioni abbiamo e meglio sarà: in questo momento siamo al completo, ma poi la società vedrà cosa fare". Il nome in questo momento in cima alla lista è sempre Taremi, anche se il Porto non sembra intenzionato a scendere fino a 15 milioni proposti dal Milan. C'è ancora tempo per lavorarci.Difficilmente, invece, partirà Krunic. Oltre all'interesse ormai conclamato dal Fenerbahce, negli ultimi giorni si è palesato un interesse del Lione per Rade Krunic, tanto che a San Siro,contro il Torino, c'era anche una delegazione del club francese per osservare il bosniaco. Per l'allenatore rossonero, però, il centrocampista ex Empoli non è sul mercato. Lo si evince da una risposta secca data ai microfoni di Sky Sport. Alla domanda "Krunic resterà?" Pioli ha risposto "Sì". L'attaccante probabilmente sì, un altro centrocampista no.