Milan, SOS difesa: disattenzioni e organizzazione, cosa non va nella retroguardia (PODCAST)

Il Milan ha subito 25 gol in 22 partite di campionato. Troppi, più di uno a partita, per una squadra che vuole puntare al titolo. I problemi difensivi nascono da lontano, ma ultimamente stanno precludendo tantissime opportunità, che vengono puntualmente sprecate per errori, sempre uguali, nella retroguardia. Nel podcast odierno analizziamo la situazione da cima a fondo, cercando di capirne le dinamiche e ipotizzando soluzioni che permettano al Milan di non dover fare sempre almeno 3 gol per vincere le partite. Da Milan-Sassuolo 2-5 alla rabbia di Stefano Pioli nel post partita a San Siro contro il Bologna. Buon ascolto!