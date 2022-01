Milanello, incazzatura ancora viva e occhi alla Juve: Serra in archivio (PODCAST)

Rabbia e determinazione. C’era ancora delusione, in quel di Milanello, per la sconfitta con lo Spezia. Ma l’iniziale rabbia verso Serra e il suo errore che ha, di fatto, girato la partita è stata sostituita da una profonda autocritica da parte di tutta la squadra per come la partita poteva essere gestita e chiusa, sfruttando meglio le occasioni create. Il danno rimane, perché da 3 a 0 punti c’è tutta la differenza di questo mondo ma quanto filtra da Milanello è come se si fosse accesa ulteriormente la fiamma della cattiveria agonistica. La partita con la Juventus, probabilmente, non avrebbe avuto bisogno di un boost ulteriore per essere preparata, ma la squadra e l’ambiente vogliono rialzare subito la testa per rimanere in scia all’Inter e giocarsi le proprie chance nel derby del 6 febbraio.

Una situazione che coinvolge anche la direzione sportiva, impegnata sul mercato, che condivide il pensiero generale della squadra e dell’allenatore: bisogna guardare avanti, perché indietro non si può tornare. Mancano 16 giornate alla fine del campionato e tutto può succedere.

L’approfondimento nel podcast odierno.