MN - Chukwueze-Milan, affare chiuso: oggi è atteso a Milano (in definizione), domani visite e firma. Potrebbe prendere la 22

E' tutto fatto per il passaggio di Samuel Chukuwueze dal Villarreal al Milan per 20 milioni di euro più otto di bonus: tutti i dettagli burocratici sono stati sistemati e documenti scambiati tra i due club. L'attaccante nigeriano è atteso in giornata a Milano (il programma è ancora in fase di definizione), domani visite mediche e firma sul contratto. Chukwueze potrebbe prendere la maglia numero 22.

Con questo arrivo, salgono a sette i colpi in entrata del Milan in questo mercato estivo: prima del nigeriano, infatti, sono già arrivati Sportiello, Loftus-Cheek, Reijnders, Romero, Pulisic e Okafor. Il club di via Aldo Rossi non intende fermarsi (Musah continua ad essere il primo obiettivo per rinforzare ulteriormente il centrocampo), ma è al lavoro anche per chiudere a breve delle uscite, come per esempio quelle di Ante Rebic e Divock Origi.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara