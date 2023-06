MN - Indiscrezioni su Pirlo al posto di Pioli: ecco cosa ci risulta (PODCAST)

MilanNews.it

Ep. 375 - Maldini-Pirlo, ecco cosa sappiamo

In questi giorni, in casa rossonera non si parla altro che dell'addio di Paolo Maldini e di Frederic Massara. Sono tante le indiscrezioni che circolano, tra cui anche una secondo cui l'ormai ex direttore tecnico del Milan aveva in programma di esonerare Stefano Pioli e di mettere Andrea Pirlo al suo posto sulla panchina milanista. La redazione di Milannews.it ha fatto le sue verifiche su questa voce: ascolta il podcast in cui Pietro Mazzara racconta quello che abbiamo scoperto!!!