MN - Kjaer-Tomori, Romagnoli chiamato alla rimonta nelle gerarchie. E per il danese aria di rinnovo (PODCAST)

È un’estate di rincorsa, quella di Alessio Romagnoli, che sta lavorando per cercare di rimontare posizioni nelle gerarchie di Stefano Pioli.

Il capitano rossonero, ad oggi, parte dietro la coppia Simon Kjaer-Fikayo Tomori, ma sta lavorando duramente per riprendersi una maglia da titolare.

Non dovrebbero esserci ribaltoni a livello di fascia di capitano, visto che non c’è motivo per togliergliela d’ufficio come venne fatto con Montolivo per darla a Bonucci.

E per Kjaer potrebbero esserci novità a livello contrattuale.

