MN - Milan-Atalanta: accordo per De Ketelaere: 3 milioni di prestito e 23 di riscatto. I dettagli

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Milan e Atalanta hanno trovato l'intesa sulle cifre e sulla formula per la cessione di Charles De Ketelaere al club bergamasco. Accordo che si basa su un prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Nell'operazione non è presente un controriscatto a favore dei rossoneri.

Dopo l'ultima panchina nell'amichevole contro il Barcellona, dove il belga è rimasto seduto per tutta la durata del match, il Milan è riuscito a trovare una soluzione per classe 2001. La risposta definitiva per il suo passaggio alla Dea, però, spetta a lui. Oggi ci sarà un confronto tra il giocatore belga e il suo entourage per decidere definitivamente.

di Antonio Vitiello