MN - Raiola-Milan, c'è stato l'incontro. Ibra e non solo

Nelle scorse ore, secondo quanto appreso da MilanNews.it, c'è stato un incontro in sede tra Mino Raiola e la dirigenza del Milan, durato ben 4 ore. Tema centrale è stato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, oltre all'operazione di Bonaventura. Ma anche altre soluzioni di mercato per gennaio, perché Raiola può diventare un alleato di Leonardo in questa situazione di emergenza. L'affare Ibra entra nel vivo.

di Antonio Vitiello