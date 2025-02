Non esiste tempo per la delusione, Torino nuovo test stagionale. Il Milan si affiderà ancora all'Instinct del Bebote Gimenez

Grande delusione e quella sensazione quasi di impotenza dopo l'ennesima amara serata in questa stagione. L'uscita dalla Champions League per mano del Feyenoord ha fatto male, malissimo. I rinforzi di gennaio (a parte un super Gimenez) non hanno reso nella partita forse più importante della stagione. L'episodio Theo Hernandez e l'epilogo della partita sono state macchie di olio su una camicia che fino a quel momento risultava pulita e in ottimo stato. Il calcio è così, e quindi si deve andare avanti, per forza. Sabato sera contro il Torino un nuovo crocevia di una stagione sin qui davvero impossibile da decifrare.

Qualità sì, ma serve anche concretezza in attacco

Che il Milan abbia un potenziale offensivo incredibile è sotto gli occhi di tutti. Ma è sempre il campo a parlare e a decretare vincitori e vinti. Dopo le buone e incoraggianti prestazioni in Serie A, è mancato in Champions l'apporto in zona d'attacco di tutti i big che il Milan può vantare in quella zona di campo. Da Joao Felix e Leao, apparsi un po' ingolfati e senza particolari squilli a un Christian Pulisic che, nel primo tempo contro il Feyenoord aveva propiziato il vantaggio rossonero con Gimenez salvo poi spegnersi nella ripresa. L'unico lampo di luce in questo momento lo porta el Bebote, alla terza rete in cinque partite con il Milan. Dopo Empoli, Torino potrebbe essere la seconda vittima in trasferta per il centravanti messicano, già idolo dei tifosi rossoneri.

Quindi Gimenez: Conceiçao si affida ancora a lui

Ormai punto di riferimento dell'attacco milanista, Santiago Gimenez è pronto a giocare la sua sesta partita con la maglia del Milan. Come detto in precedenza, il messicano potrebbe segnare il suo secondo gol in trasferta dopo quello messo a segno contro l'Empoli. Tutto il rendimento e potenziale offensivo del Milan passerà soprattutto dalle giocate e conclusioni del Bebote.

