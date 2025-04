Nuovo ds Milan: Paratici in stallo, tornano in corsa Tare e D'Amico

vedi letture

La telenovela sul nuovo direttore sportiva sembrava essere arrivata ai titoli di coda con la scelta di prendere Fabio Paratici, ma, come spesso accade negli ultimi anni in casa rossonera, ecco l'inatteso e clamoroso colpo di scena: come raccontato da Milannews.it nelle scorse ore (clicca QUI per leggere la notizia), si è infatti registrata un'importante frenata tra il Milan e l'ex dirigente di Juventus e Tottenham. I motivi sono da ricercare nella stesura delle clausole "way out" che il Diavolo vuole inserire nel contratto​,​​​​​​ in riferimento al processo in cui è coinvolto Paratici, il quale aspetta il giudizio penale dell'inchiesta Prisma sulle plusvalenze, che lo ha già condannato a un'inibizione di 30 mesi in materia sportiva, e che è atteso per il prossimo 15 aprile (ma potrebbe non essere definitivo e quindi allungare i tempi di una sentenza). Per questa ragione il Milan vorrebbe cautelarsi con una clausola d'uscita.

Paratici in stallo: il Milan riapre il casting

La trattativa è bloccata, ma non è saltata definitivamente. Anzi i contatti tra le parti stanno andando avanti, con la speranza di trovare presto la quadra. Ovviamente però il Milan non può restare fermo in attesa di trovare un accordo sulle clausole con Paratici e per questo ha riaperto il casting per il nuovo direttore sportivo che sembrava essere ormai chiuso. E così tornano in corsa i due profili che nelle ultime settimane erano stati accostati di più al club di via Aldo Rossi insieme all'ex Juve e Tottenham, vale a dire Tony D'Amico, che però prima dovrebbe liberarsi dal contratto con l'Atalanta, e Igli Tare, ex ds della Lazio attualmente senza squadra e dunque libero da vincoli contrattuali.