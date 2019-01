Pedullà - Duncan-Milan, nuovi sviluppi: Sassuolo pronto ad accettare contropartite, rossoneri sogno del centrocampista

Alfred Duncan è molto legato al Sassuolo, ha rinnovato da poco e non creerà alcun tipo di problema. Ma ha saputo del Milan e vorrebbe coronare un sogno, rivela Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ufficiale. I contatti vanno avanti da settimane, come raccontato. Il Sassuolo lo valuta 20 milioni, accetterebbe una contropartita tecnica e anche modalità di pagamento garantite, possibili sviluppi nei prossimi giorni. Duncan è stato accostato alla Roma per la presenza di Di Francesco, ma non siamo andati oltre una suggestione. Se lasciasse il Sassuolo, lo farebbe per andare al Milan. Ai rossoneri piace anche Sensi, com’è noto, che ha una valutazione più alta e forse in questo caso ci sono maggiori scrupoli del club emiliano nel lasciarlo andare a gennaio. Ma vedremo i prossimi aggiornamenti, tra Milan e Sassuolo qualcosa accadrà alla luce degli ottimi rapporti.