Per un Tonali che va c'è un Frattesi che viene? Un intreccio non solo tecnico, ma anche per le liste: i dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le tante conseguenze che porta l'imminente cessione di Sandro Tonali al Newcastle, positive o negative che siano lo vedremo col tempo, c'è anche quelle che riguardano la questione della composizione delle famose liste per iscrivere la rosa in Serie A e la prossima Champions League.

Tonali rientrava nella categoria dei cosiddetti "calciatori formati in Italia". Andiamo a vedere nel dettaglio cosa dicono a riguardo le norme delle due competizioni (i 4+4 valgono sia per il campionato che per la Champions, ndr)

“Le società di Serie A, fatto salvo quanto previsto al comma 2, potranno utilizzare nelle gare di campionato i 25 calciatori indicati nell’elenco […]Tra i 25 calciatori, almeno 4 devono essere “calciatori formati nel club” e almeno 4 “calciatori formati in Italia”.



- Per “calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato.

- Per “” si intendono i calciatori che, tra i(o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i(o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo, di, o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato.

Quindi, al netto della cessione di Tonali la situazione che si va delineando è la seguente:

- FVC (Formati Vivaio Club): Davide Calabria, Tommaso Pobega, Matteo Gabbia, Daniel Maldini, Lorenzo Colombo (che però potrebbe essere inserito anche in lista B).

- FVN (Formati Vivaio Nazionale): Alessandro Florenzi, Mattia Caldara (ma verosimilmente dovrebbe partire), Antonio Mirante (se rinnovato), Marco Sportiello (in attesa di ufficializzazione).

Idealmente come numeri il Milan sarebbe a posto, ma è anche vero che diverse situazioni (Gabbia, Maldini, Colombo, Caldara, Mirante) sono in divenire e non è scontato che a fine mercato tutti i giocatori sopraelencati saranno ancora nel club. Ed è anche per questo, oltre agli ovvi motivi tecnici e tattici, che è da seguire con particolare attenzione il nome di Davide Frattesi come possibile sostituto di Tonali. Il centrocampista del Sassuolo classe 1999 piace a tutte le big italiane, rossoneri compresi. Nella giornata odierna infatti è andato in scena un primo contatto tra l'AD Furlani e l'AD Carnevali, con i rossoneri che vogliono anticipare l'Inter per assicurarsi quello che è stato individuato come il profilo ideale per sostituire Tonali.